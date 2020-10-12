https://ria.ru/20201012/obstrel-1579456948.html

Под Нижним Новгородом обстреляли остановку, три человека погибли

В поселке Большеорловский под Нижним Новгородом неизвестный обстрелял остановку и автобус. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:48

2020-10-12T17:48

2020-10-12T19:52

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. </strong>В поселке Большеорловский под <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank">Нижним Новгородом</a> неизвестный обстрелял остановку и автобус.Трое мужчин погибли, три женщины ранены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Состояние двух пострадавших оценивают как крайне тяжелое, третьей — как тяжелое. Их госпитализировали в Борскую центральную районную больницу. "Из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами. Как сообщил источник РИА Новости, прежде чем обстрелять остановку и автобус, стрелок пытался убить свою бабушку. Его ищут лесники и полиция, заявили в управлении МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К месту ЧП направили сотрудников ОМОН и СОБР.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

Oliver Twist Страшно жить в нашем мире. Юридическая гуманность тут ни к месту . Смертная казнь на электрическом стуле тут уместна . Раз мы любим ставить в пример Запад . То почему бы не взять на вооружение смертные казни в некоторых штатах в Америке! Ужас теракт ли это? 237

Leonid Партизан? 152

89

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия