https://ria.ru/20201012/obstrel-1579456948.html
Под Нижним Новгородом обстреляли остановку, три человека погибли
В поселке Большеорловский под Нижним Новгородом неизвестный обстрелял остановку и автобус. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:48
2020-10-12T17:48
2020-10-12T19:52
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. </strong>В поселке Большеорловский под <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank">Нижним Новгородом</a> неизвестный обстрелял остановку и автобус.Трое мужчин погибли, три женщины ранены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Состояние двух пострадавших оценивают как крайне тяжелое, третьей — как тяжелое. Их госпитализировали в Борскую центральную районную больницу. "Из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами. Как сообщил источник РИА Новости, прежде чем обстрелять остановку и автобус, стрелок пытался убить свою бабушку. Его ищут лесники и полиция, заявили в управлении МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К месту ЧП направили сотрудников ОМОН и СОБР.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html
Oliver Twist
Страшно жить в нашем мире. Юридическая гуманность тут ни к месту . Смертная казнь на электрическом стуле тут уместна . Раз мы любим ставить в пример Запад . То почему бы не взять на вооружение смертные казни в некоторых штатах в Америке! Ужас теракт ли это?
237
89
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости.
В поселке Большеорловский под Нижним Новгородом
неизвестный обстрелял остановку и автобус.
Трое мужчин погибли, три женщины ранены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Состояние двух пострадавших оценивают как крайне тяжелое, третьей — как тяжелое. Их госпитализировали в Борскую центральную районную больницу.
"Из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами. Как сообщил источник РИА Новости, прежде чем обстрелять остановку и автобус, стрелок пытался убить свою бабушку.
Его ищут лесники и полиция, заявили в управлении МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К месту ЧП направили сотрудников ОМОН и СОБР.