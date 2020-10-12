Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/obstrel-1579456948.html
Под Нижним Новгородом обстреляли остановку, три человека погибли
В поселке Большеорловский под Нижним Новгородом неизвестный обстрелял остановку и автобус. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:48
2020-10-12T19:52
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579482949_0:135:3220:1946_1400x0_80_0_0_8d1514905f5fb56f4e0a58df590de268.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. </strong>В поселке Большеорловский под <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank">Нижним Новгородом</a> неизвестный обстрелял остановку и автобус.Трое мужчин погибли, три женщины ранены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Состояние двух пострадавших оценивают как крайне тяжелое, третьей — как тяжелое. Их госпитализировали в Борскую центральную районную больницу. "Из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами. Как сообщил источник РИА Новости, прежде чем обстрелять остановку и автобус, стрелок пытался убить свою бабушку. Его ищут лесники и полиция, заявили в управлении МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К месту ЧП направили сотрудников ОМОН и СОБР.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html
Страшно жить в нашем мире. Юридическая гуманность тут ни к месту . Смертная казнь на электрическом стуле тут уместна . Раз мы любим ставить в пример Запад . То почему бы не взять на вооружение смертные казни в некоторых штатах в Америке! Ужас теракт ли это?
237
Партизан?
152
89
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579482949_233:0:2964:2048_1400x0_80_0_0_68c2a858185797bb2eb151d01a8eac1e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

Под Нижним Новгородом обстреляли остановку, три человека погибли

17:48 12.10.2020 (обновлено: 19:52 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкАвтобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. В поселке Большеорловский под Нижним Новгородом неизвестный обстрелял остановку и автобус.
Трое мужчин погибли, три женщины ранены, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Состояние двух пострадавших оценивают как крайне тяжелое, третьей — как тяжелое. Их госпитализировали в Борскую центральную районную больницу.
"Из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами. Как сообщил источник РИА Новости, прежде чем обстрелять остановку и автобус, стрелок пытался убить свою бабушку.
Его ищут лесники и полиция, заявили в управлении МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К месту ЧП направили сотрудников ОМОН и СОБР.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 18:37
Очевидец раскрыл детали стрельбы в Нижегородской области
 
Обсудить89
Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния