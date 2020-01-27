В Кургане арестовали мужчину, стрелявшего по посетителям сауны

Как сообщало СК, в ночь на 25 января у 36-летнего жителя Кургана в сауне по улице Некрасова произошел конфликт с другими отдыхающими. В результате стрельбы один человек госпитализирован с ранением в голову, троим другим пострадавшим причинены менее тяжкие повреждения. Нападавший скрылся, но был задержан.