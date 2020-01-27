В Кургане арестовали мужчину, стрелявшего по посетителям сауны

Как сообщало СК, в ночь на 25 января у 36-летнего жителя Кургана в сауне по улице Некрасова произошел конфликт с другими отдыхающими. В результате стрельбы один человек госпитализирован с ранением в голову, троим другим пострадавшим причинены менее тяжкие повреждения. Нападавший скрылся, но был задержан.
"В настоящее время обвиняемый по ходатайству следователя заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Следствием 36-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), поясняется в сообщении.