Полиция разыскивает скрывшегося после стрельбы в Подмосковье водителя

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который ранил двух человек в деревне Мякинино в Правоохранительные органы ищут мужчину, который ранил двух человек в деревне Мякинино в Подмосковье , сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее представитель экстренных служб Подмосковья сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют информацию о стрельбе в коттеджном поселке "Береста": неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине. После инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

"Сотрудники полиции принимают меры по задержанию водителя иномарки, который около 13.00 в результате дорожного конфликта в деревне Мякинино произвёл несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия, причинив ранения двум мужчинам и скрылся", - говорится в сообщении.