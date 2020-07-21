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Полиция разыскивает скрывшегося после стрельбы в Подмосковье водителя
Правоохранительные органы ищут мужчину, который ранил двух человек в деревне Мякинино в Подмосковье, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:36
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье), происшествия

Полиция разыскивает скрывшегося после стрельбы в Подмосковье водителя

16:36 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который ранил двух человек в деревне Мякинино в Подмосковье, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее представитель экстренных служб Подмосковья сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют информацию о стрельбе в коттеджном поселке "Береста": неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине. После инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser.
"Сотрудники полиции принимают меры по задержанию водителя иномарки, который около 13.00 в результате дорожного конфликта в деревне Мякинино произвёл несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия, причинив ранения двум мужчинам и скрылся", - говорится в сообщении.
Пострадавшие направлены в медицинское учреждение для оказания помощи, устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудник полиции
20 июля, 19:48
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210382
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