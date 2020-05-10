В Москве мужчина застрелил знакомого и ранил его мать

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мужчина выстрелил в знакомого и его мать в подъезде на северо-западе Москвы, в результате потерпевший скончался, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте ГСУСК РФ по городу Москве.
"По данным следствия, 10 мая 2020 года на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской в городе Москве между двумя знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму", - говорится в сообщении.
Добавляется, что потерпевший скончался на месте, его матери оказывают медицинскую помощь. Стрелявший находится в больнице в тяжелом состоянии после выстрела в шею.
"Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... (покушение на убийство двух и более лиц) и ... (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - уточняется в сообщении.
На данный момент следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают все детали произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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