В Москве мужчина застрелил знакомого и ранил его мать

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мужчина выстрелил в знакомого и его мать в подъезде на северо-западе Мужчина выстрелил в знакомого и его мать в подъезде на северо-западе Москвы , в результате потерпевший скончался, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте ГСУСК РФ по городу Москве.

"По данным следствия, 10 мая 2020 года на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской в городе Москве между двумя знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму", - говорится в сообщении.

Добавляется, что потерпевший скончался на месте, его матери оказывают медицинскую помощь. Стрелявший находится в больнице в тяжелом состоянии после выстрела в шею.

"Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... (покушение на убийство двух и более лиц) и ... (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - уточняется в сообщении.