СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в новокузнецком суде

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, устроившему стрельбу в суде Новокузнецка, в результате которой погиб пристав и была ранена женщина-свидетель, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что 16 января мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчина 18 января был заключен под стражу сроком на два месяца, до 16 марта.
"Открывшему стрельбу 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений... посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство", - сказала Петренко.
Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок.
16 января, 13:45Источник рассказал о мотивах стрелявшего в суде Новокузнецка