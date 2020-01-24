СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в новокузнецком суде

Ранее сообщалось, что 16 января мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчина 18 января был заключен под стражу сроком на два месяца, до 16 марта.