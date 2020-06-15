В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте

Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте

Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Двое полицейских получили ранения на юго-западе Двое полицейских получили ранения на юго-западе Москвы , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Собеседник агентства уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его доставили в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском Поле.

© РИА Новости Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте © РИА Новости Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно из травматического оружия, начал стрелять прохожий.

Полицейские открыли ответный огонь, мужчину ранили и задержали.

Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что нападавший от полученных ранений скончался.

В свою очередь, представитель московского главка СК Юлия Иванова заявила РИА Новости, что мужчина жив и находится в больнице.

© РИА Новости Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте © РИА Новости Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте

Место происшествия оцепили, туда выехал глава ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.

Уголовное дело открыли по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".