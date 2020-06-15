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В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
2020-06-15T18:57
стрельба на ленинском проспекте
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572959427.html
"По предварительным данным, стреляли из такси." - интерееесно. Обычно стреляют из пистолета, автомата, охотничьего ружья. А тут выстрелили из такси.
48
Надо разрешить населению ношение оружия .......
47
21
москва
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РИА Новости
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353
60
стрельба на ленинском проспекте, москва, происшествия

В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте

17:05 15.06.2020 (обновлено: 18:57 15.06.2020)
21286
© РИА НовостиМесто вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
© РИА Новости
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Двое полицейских получили ранения на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Собеседник агентства уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его доставили в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском Поле.
© РИА НовостиМесто вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
© РИА Новости
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно из травматического оружия, начал стрелять прохожий.
Полицейские открыли ответный огонь, мужчину ранили и задержали.
Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что нападавший от полученных ранений скончался.
В свою очередь, представитель московского главка СК Юлия Иванова заявила РИА Новости, что мужчина жив и находится в больнице.
© РИА НовостиМесто вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
© РИА Новости
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место происшествия оцепили, туда выехал глава ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.
Уголовное дело открыли по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
В Центре организации дорожного движения РИА Новости уточнили, что съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского перекрыт, "движение на участке плотное, лучше объезжать по улице 26 Бакинских комиссаров".
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Вчера, 17:06
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
4029333231362
Обсудить 21
Стрельба на Ленинском проспектеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"По предварительным данным, стреляли из такси." - интерееесно. Обычно стреляют из пистолета, автомата, охотничьего ружья. А тут выстрелили из такси.
15 июня, 17:42
Naum Vygodsky
22030023
Надо разрешить населению ношение оружия .......
15 июня, 18:11
VGVLADIMIR GROMOV
12000233
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Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
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