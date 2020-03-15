В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве неизвестный обстрелял из пневматического оружия двух девушек-промоутеров. Об этом сообщил РЕН ТВ

Инцидент произошел в районе Люблино. Злоумышленник устроил стрельбу из окна дома, когда девушки работали на улице.

По данным телеканала " 360 ", промоутеры через громкоговоритель зазывали покупателей в магазин одежды.

Одной из девушек стрелок попал в ногу, второй — в капюшон. Госпитализация им не понадобилась.