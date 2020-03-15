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2020-03-15T21:43+0300
https://ria.ru/20200315/1568640676.html
В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
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РИА Новости

В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров

21:39 15.03.2020 (обновлено: 21:43 15.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве неизвестный обстрелял из пневматического оружия двух девушек-промоутеров. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Инцидент произошел в районе Люблино. Злоумышленник устроил стрельбу из окна дома, когда девушки работали на улице.
По данным телеканала "360", промоутеры через громкоговоритель зазывали покупателей в магазин одежды.
Одной из девушек стрелок попал в ногу, второй — в капюшон. Госпитализация им не понадобилась.
В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника в жилом секторе. По предварительным данным, он стрелял из дома напротив места происшествия.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А ничего, что эти бездельники мешают людям отдыхать, выкрикивая в матюгальники рекламу? Портят облик городов, расклеивая везде объявления? Я не сторонник такой расправы, особенно с девушками, но они сами напросились.
15 марта, 21:53
Naum Vygodsky
108710118
Эти промоутеры мошенники чистой воды, и почему их одноразовые точки по сбыту «ликвидационной» одежды не привлекают правоохранителей непонятно...
15 марта, 21:54
MSMaksim S
8430005
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