В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров

Инцидент произошел в районе Люблино. Злоумышленник устроил стрельбу из окна дома, когда девушки работали на улице.
По данным телеканала "360", промоутеры через громкоговоритель зазывали покупателей в магазин одежды.
Одной из девушек стрелок попал в ногу, второй — в капюшон. Госпитализация им не понадобилась.
В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника в жилом секторе. По предварительным данным, он стрелял из дома напротив места происшествия.
11 марта, 22:09Поездка под пулями. В Казани обстреляли пассажирский автобус