https://ria.ru/20201010/fadeev-1578808802.html

Биография Валерия Фадеева

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:28

2020-10-10T02:28

2020-10-10T02:28

справки

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Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан).В 1983 году <a href="http://www.kremlin.ru/catalog/persons/618/biography" target="_blank">окончил</a> факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ).С 1983 по 1984 год <a href="http://viperson.ru/people/fadeev-valeriy-aleksandrovich" target="_blank">работал в ЦКБ "Алмаз"</a> (ныне ПАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина").В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР.В 1986-1988 годах – научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР, занимался вопросами макроэкономики.В 1988-1990 годах работал в Институте энергетических исследований АН СССР (ныне Институт энергетических исследований РАН).В 1990-1992 годах – старший научный сотрудник Института проблем рынка Академии наук СССР.В 1993-1995 годах работал заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).В 1992-1995 годах – эксперт и научный редактор еженедельного журнала "Коммерсантъ-Weekly" (ИД "Коммерсантъ").В 1995-1998 годах – научный редактор, первый заместитель главного редактора еженедельного аналитического журнала "Эксперт".В 1998 году Фадеев работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия".В 1998-2017 годах занимал пост главного редактора журнала "Эксперт", в 2006-2017 годах был генеральным директором ЗАО "Медиахолдинг Эксперт".С 2016 по 2018 год Фадеев был ведущим телепрограммы "Время" на "Первом канале".В 2017-2019 годах – <a href="http://president-sovet.ru/about/chairman/" target="_blank">секретарь Общественной палаты РФ</a>.С 21 октября 2019 года – <a href="https://ria.ru/20191021/1560041600.html" target="_blank">советник президента РФ</a>, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.Валерий Фадеев – <a href="https://onf.ru/fadeev-valeriy-aleksandrovich/" target="_blank">член</a> Центрального штаба Общественного народного фронта, входит в <a href="https://asi.ru/about_agency/expert_board/" target="_blank">экспертный совет</a> Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.Награжден <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/27233" target="_blank">медалью ордена</a> "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/31873" target="_blank">Почетной грамотой президента РФ (2010)</a>. Имеет <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/27281" target="_blank">Благодарность президента РФ</a> (2008).В декабре 2019 года он был удостоен <a href="https://ria.ru/20191209/1562149015.html" target="_blank">медали Общественной палаты</a> РФ "За заслуги перед обществом". <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки