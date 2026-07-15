Иран показывает пример сопротивления Западу, заявил Фадеев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запад использует права человека для вмешательства в дела суверенных стран, и Иран показывает яркий пример сопротивления этому, несмотря на санкции и давление, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.