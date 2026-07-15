Рейтинг@Mail.ru
Иран показывает пример сопротивления Западу, заявил Фадеев - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 15.07.2026
Иран показывает пример сопротивления Западу, заявил Фадеев

Фадеев: Иран демонстрирует яркий пример сопротивления Западу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что Запад использует права человека для вмешательства в дела суверенных стран.
  • Фадеев отметил, что Иран показывает яркий пример сопротивления давлению Запада, несмотря на санкции.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запад использует права человека для вмешательства в дела суверенных стран, и Иран показывает яркий пример сопротивления этому, несмотря на санкции и давление, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава СПЧ сообщил, что провел встречу с исполняющим обязанности гендиректора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.
"Запад же в последние десятилетия использует доктрину прав и свобод человека в качестве оружия для вмешательства в дела суверенных государств. И ваша страна показывает яркий пример сопротивления Западу, несмотря на огромное количество санкций и давление", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Опрос: более 50% американцев считают решение о конфликте с Ираном ошибочным
Вчера, 01:34
 
ИранРоссияВалерий Фадеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала