Иран показывает пример сопротивления Западу, заявил Фадеев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что Запад использует права человека для вмешательства в дела суверенных стран.
- Фадеев отметил, что Иран показывает яркий пример сопротивления давлению Запада, несмотря на санкции.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запад использует права человека для вмешательства в дела суверенных стран, и Иран показывает яркий пример сопротивления этому, несмотря на санкции и давление, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава СПЧ сообщил, что провел встречу с исполняющим обязанности гендиректора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.
"Запад же в последние десятилетия использует доктрину прав и свобод человека в качестве оружия для вмешательства в дела суверенных государств. И ваша страна показывает яркий пример сопротивления Западу, несмотря на огромное количество санкций и давление", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.