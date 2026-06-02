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Фадеев предупредил о рисках бесконтрольного внедрения ИИ в образование - РИА Новости, 02.06.2026
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18:44 02.06.2026
Фадеев предупредил о рисках бесконтрольного внедрения ИИ в образование

Фадеев: если пустить внедрение ИИ на самотек, учащиеся потеряют базовые навыки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Фадеев считает, что при бесконтрольном внедрении искусственного интеллекта в образование учащиеся могут потерять базовые навыки.
  • Он отметил необходимость глубокой модернизации системы среднего образования и увеличения количества учителей для усиления личной коммуникации с учениками.
  • Для оценки знаний школьников потребуется вернуть устные экзамены, так как тесты перестали отражать понимание учеником предмета, добавил советник президента России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Если пустить внедрение в образование искусственного интеллекта на самотек, учащиеся потеряют базовые навыки, считает советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная использованию ИИ в образовании в России.
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"Если оставить, пустить все на самотек, то очень скоро считать разучатся. Они и сейчас не очень умеют считать, тем более писать от руки", - сказал Фадеев журналистам после пресс-конференции.
Он отметил, что главная проблема заключается в том, что у учащихся "в кармане" есть мгновенный ответ на любой вопрос.
"Придется очень глубоко модернизировать систему среднего образования. И, похоже, потребуется не меньше учителей, а больше учителей, потому что на первый план будет выходить личная коммуникация учителя и ученика", - сказал Фадеев.
Он также подчеркнул, что в дальнейшем при оценке знаний школьников потребуется вернуть устные экзамены, так как тесты перестали отражать понимание учеником предмета.
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