Фадеев предупредил о рисках бесконтрольного внедрения ИИ в образование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Фадеев считает, что при бесконтрольном внедрении искусственного интеллекта в образование учащиеся могут потерять базовые навыки.
- Он отметил необходимость глубокой модернизации системы среднего образования и увеличения количества учителей для усиления личной коммуникации с учениками.
- Для оценки знаний школьников потребуется вернуть устные экзамены, так как тесты перестали отражать понимание учеником предмета, добавил советник президента России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Если пустить внедрение в образование искусственного интеллекта на самотек, учащиеся потеряют базовые навыки, считает советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная использованию ИИ в образовании в России.
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"Если оставить, пустить все на самотек, то очень скоро считать разучатся. Они и сейчас не очень умеют считать, тем более писать от руки", - сказал Фадеев журналистам после пресс-конференции.
Он отметил, что главная проблема заключается в том, что у учащихся "в кармане" есть мгновенный ответ на любой вопрос.
"Придется очень глубоко модернизировать систему среднего образования. И, похоже, потребуется не меньше учителей, а больше учителей, потому что на первый план будет выходить личная коммуникация учителя и ученика", - сказал Фадеев.
Он также подчеркнул, что в дальнейшем при оценке знаний школьников потребуется вернуть устные экзамены, так как тесты перестали отражать понимание учеником предмета.
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23 апреля, 15:41