Москалькова стала лауреатом государственной премии в области правозащиты

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.