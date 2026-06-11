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Москалькова стала лауреатом государственной премии в области правозащиты - РИА Новости, 11.06.2026
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15:58 11.06.2026
Москалькова стала лауреатом государственной премии в области правозащиты

Москалькова стала лауреатом госпремии в области правозащитной деятельности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год.
  • О присуждении премии объявил председатель СПЧ Валерий Фадеев в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий за 2025 год.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Государственная премия за достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год присуждена Москальковой Татьяне Николаевне", - сказал Фадеев в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2025 год.
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ОбществоРоссияВалерий ФадеевТатьяна Москалькова
 
 
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