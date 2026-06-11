Москалькова стала лауреатом государственной премии в области правозащиты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год.
- О присуждении премии объявил председатель СПЧ Валерий Фадеев в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий за 2025 год.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.