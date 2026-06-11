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Главврач больницы святителя Алексия получил государственную премию - РИА Новости, 11.06.2026
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15:06 11.06.2026
Главврач больницы святителя Алексия получил государственную премию

Врач Алексей Заров стал лауреатом госпремии за достижения в благотворительности

© ЦКБ им. святителя АлексияГлавврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров
Главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© ЦКБ им. святителя Алексия
Главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров стал лауреатом государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.
  • Он стал лауреатом премии за 2025 год.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров стал лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
«
"Государственная премия в области благотворительной деятельности присуждена Зарову Алексею Юрьевичу, директору и главному врачу центральной клинической больницы святителя Алексия", - сказал Фадеев в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2025 год.
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