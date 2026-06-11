Главврач больницы святителя Алексия получил государственную премию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров стал лауреатом государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.
- Он стал лауреатом премии за 2025 год.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров стал лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Национальную премию "Врач с большой буквы" вручили терапевтам и педиатрам
27 ноября 2025, 19:12