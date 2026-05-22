Глава СПЧ обратился к ООН после удара Украины по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева по общежитию в ЛНР как военное преступление, сообщили в СПЧ.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Я обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием оценить случившееся как военное преступление киевского режима и содействовать немедленному прекращению вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев, слова которого приводятся в канале СПЧ на платформе "Макс".