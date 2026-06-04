Глава СПЧ заявил, что в ООН откликнулись на его письмо по Старобельску

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк откликнулся на его письмо в связи с ударом по Старобельску.