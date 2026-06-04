Глава СПЧ заявил, что в ООН откликнулись на его письмо по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Фадеев заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк откликнулся на его письмо в связи с ударом по Старобельску.
- Фадеев направил Тюрку письмо с призывом отреагировать на атаку ВСУ 22 мая на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк откликнулся на его письмо в связи с ударом по Старобельску.
"Хочу заметить, что верховный комиссар ООН по правам человека откликнулся на мое письмо. Сейчас было бы наивно ждать от Запада каких-то серьезных откликов, они просто с нами войну ведут", - сказал глава СПЧ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.