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Глава СПЧ заявил, что в ООН откликнулись на его письмо по Старобельску - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:59 04.06.2026 (обновлено: 15:00 04.06.2026)
Глава СПЧ заявил, что в ООН откликнулись на его письмо по Старобельску

Фадеев: в ООН откликнулись на письмо СПЧ в связи с ударом по Старобельску

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Фадеев заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк откликнулся на его письмо в связи с ударом по Старобельску.
  • Фадеев направил Тюрку письмо с призывом отреагировать на атаку ВСУ 22 мая на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк откликнулся на его письмо в связи с ударом по Старобельску.
Ранее Фадеев направил Тюрку письмо с призывом отреагировать на атаку ВСУ 22 мая на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
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30 мая, 06:44
"Хочу заметить, что верховный комиссар ООН по правам человека откликнулся на мое письмо. Сейчас было бы наивно ждать от Запада каких-то серьезных откликов, они просто с нами войну ведут", - сказал глава СПЧ.
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ПМЭФ-2026РоссияСтаробельскВалерий ФадеевООНВооруженные силы Украины
 
 
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