Рейтинг@Mail.ru
Суд в Варшаве пока не получил жалобу на решение об экстрадиции Бутягина - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 10.04.2026
Суд в Варшаве пока не получил жалобу на решение об экстрадиции Бутягина

© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы пока не получил жалобу на решение Окружного суда польской столицы о возможности экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель суда.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
"На данный момент в канцелярии суда такой жалобы не зарегистрировано", - сказал представитель суда.
При этом он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством, если жалоба подается по почте, то она считается поданной с момента отправки письма.
Ранее Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что ученому официально вручили русский перевод постановления суда первой инстанции, седьмого апреля этот документ должны мыли получить его адвокаты. С этого момента, по польскому закону, у защиты имеется неделя на подачу апелляции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила РИА Новости, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с решением варшавского суда о допустимости экстрадиции на Украину российского археолога. В свою очередь, председатель СПЧ Валерий Фадеев в беседе с агентством отметил, что Совет продолжит бороться за Бутягина и уже обратился в международные структуры. В МИД РФ РФ заявляли, что Россия задействует все законные механизмы для отстаивания прав своего гражданина.
В миреРоссияУкраинаВаршаваАлександр БутягинТатьяна МоскальковаВалерий ФадеевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала