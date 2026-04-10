Суд в Варшаве пока не получил жалобу на решение об экстрадиции Бутягина

ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы пока не получил жалобу на решение Окружного суда польской столицы о возможности экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель суда.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
"На данный момент в канцелярии суда такой жалобы не зарегистрировано", - сказал представитель суда.
При этом он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством, если жалоба подается по почте, то она считается поданной с момента отправки письма.
Ранее Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что ученому официально вручили русский перевод постановления суда первой инстанции, седьмого апреля этот документ должны мыли получить его адвокаты. С этого момента, по польскому закону, у защиты имеется неделя на подачу апелляции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила РИА Новости, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с решением варшавского суда о допустимости экстрадиции на Украину российского археолога. В свою очередь, председатель СПЧ Валерий Фадеев в беседе с агентством отметил, что Совет продолжит бороться за Бутягина и уже обратился в международные структуры. В МИД РФ РФ заявляли, что Россия задействует все законные механизмы для отстаивания прав своего гражданина.