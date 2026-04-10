Суд в Варшаве пока не получил жалобу на решение об экстрадиции Бутягина

ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы пока не получил жалобу на решение Окружного суда польской столицы о возможности экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель суда.

"На данный момент в канцелярии суда такой жалобы не зарегистрировано", - сказал представитель суда.

При этом он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством, если жалоба подается по почте, то она считается поданной с момента отправки письма.