ИИ не сможет заменить журналистов, считает Фадеев

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что искусственный интеллект не заменит журналистов.

Фадеев подчеркнул, что ИИ не сможет сделать репортаж с места событий и не справится с интервью, так как оно предполагает личное общение.

По словам Фадеева, если ИИ будет делать за журналистов простую работу, то молодые журналисты не смогут научиться ремеслу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит журналистов, это невозможно, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Это невозможно, искусственный интеллект не заменит журналиста. Главная идея журналистики: если что-то случилось - происшествие, заседание Государственной думы - журналист, профессионал приезжает на место, описывает, что произошло, разговаривает с очевидцами, излагает это тем людям, которые не могут туда поехать и это посмотреть", - сказал Фадеев

Глава СПЧ подчеркнул, что сделать репортаж с места событий ИИ точно не сможет. По его словам, искусственный интеллект также не справится с интервью, поскольку оно предполагает личное общение с человеком и эмоции.

"Третий жанр еще более сложный - это очерк, это уже почти литература… Сделать обзор футбольного матча чемпионата России - может: эти победили, эти забили голы. Это легко сделать, но это элементарная работа", - отметил он.

Однако, по словам Фадеева, если ИИ будет делать за журналистов простую работу, то молодые журналисты не смогут учиться этому ремеслу.

"Они же должны начинать с простого, если простое за них будет делать искусственный интеллект, то они никогда не научатся делать великие репортажи. Не надо этого делать, не надо заменять журналистов искусственным интеллектом", - подытожил председатель СПЧ.