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ИИ не сможет заменить журналистов, считает Фадеев - РИА Новости, 07.06.2026
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18:26 07.06.2026
ИИ не сможет заменить журналистов, считает Фадеев

Председатель СПЧ Фадеев: ИИ не сможет заменить журналистов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что искусственный интеллект не заменит журналистов.
  • Фадеев подчеркнул, что ИИ не сможет сделать репортаж с места событий и не справится с интервью, так как оно предполагает личное общение.
  • По словам Фадеева, если ИИ будет делать за журналистов простую работу, то молодые журналисты не смогут научиться ремеслу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит журналистов, это невозможно, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Это невозможно, искусственный интеллект не заменит журналиста. Главная идея журналистики: если что-то случилось - происшествие, заседание Государственной думы - журналист, профессионал приезжает на место, описывает, что произошло, разговаривает с очевидцами, излагает это тем людям, которые не могут туда поехать и это посмотреть", - сказал Фадеев.
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Глава СПЧ подчеркнул, что сделать репортаж с места событий ИИ точно не сможет. По его словам, искусственный интеллект также не справится с интервью, поскольку оно предполагает личное общение с человеком и эмоции.
"Третий жанр еще более сложный - это очерк, это уже почти литература… Сделать обзор футбольного матча чемпионата России - может: эти победили, эти забили голы. Это легко сделать, но это элементарная работа", - отметил он.
Однако, по словам Фадеева, если ИИ будет делать за журналистов простую работу, то молодые журналисты не смогут учиться этому ремеслу.
"Они же должны начинать с простого, если простое за них будет делать искусственный интеллект, то они никогда не научатся делать великие репортажи. Не надо этого делать, не надо заменять журналистов искусственным интеллектом", - подытожил председатель СПЧ.
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