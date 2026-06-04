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Глава СПЧ Фадеев презентовал свой учебник по экономике на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:05 04.06.2026 (обновлено: 14:55 04.06.2026)
Глава СПЧ Фадеев презентовал свой учебник по экономике на ПМЭФ-2026

РИА Новости: Фадеев представил свой учебник "Очерки по экономике" на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава СПЧ Валерий Фадеев презентовал учебник "Очерки по экономике" ПМЭФ-2026.
  • С сентября вузы начнут обучать студентов неэкономических специальностей по этому учебнику в рамках курсов "Экономика" и "Основы российской государственности".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев презентовал свой учебник "Очерки по экономике" на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия "Религия и экономика: общность целеполагания, потенциал взаимодействия", на которой Фадеев презентовал учебное пособие, подготовленное РГГУ, СПбГУ и Финансовым университетом под его редакцией.
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С сентября вузы начнут обучать по нему студентов неэкономических специальностей в рамках курсов "Экономика" и "Основы российской государственности".
В ходе своего выступления глава СПЧ подчеркнул, что в образование необходимо вернуть полноту "экономического знания" - не идеализированную, а реальную. Поэтому в учебнике авторы исходили из тезиса одного из ведущих теоретиков экономической науки XX века Йозефа Шумпера, который говорил, что экономику следует изучать через призму теории, истории и статистики.
"Почему история? Потому что экономическая наука, любая гуманитарная наука, она встроена в те социальные, политические, экономические, религиозные процессы, которые происходят в обществе. Невозможно думать, что некий человек экономический - гомоэкономикус - ведет себя одинаково сегодня, 100 лет назад, 500 лет назад. Это не так. Человек ведет себя в зависимости от той социальной среды, в которой он находится", - сказал Фадеев.
Он добавил, что экономика неоднородная, и у нее есть свои "этажи". Так, "нижний этаж", по словам Фадеева, это область науки, в которой изучается малый бизнес. "Средний этаж" исследует спрос, предложение и конкуренцию, там работают модели маржинализма. А "верхний этаж" - это та область, где появляются вопросы мирового капитала и исходящие из него события.
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"Это ведь вопрос познания мира. Есть три института познания мира: наука, искусство и религия. И вот надо вернуть дух в экономическую науку и вообще в сферу образования", - отметил глава СПЧ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Валерий ФадеевРоссийский государственный гуманитарный университетСанкт-Петербургский государственный университетОбразование - Общество
 
 
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