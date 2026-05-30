СПЧ отправил за рубеж материалы о тысячах преступлений ВСУ, сообщил Фадеев

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 2022 года разослал за рубеж информацию о более чем 20 тысячах преступлений ВСУ против мирного населения, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
СПЧ с 2022 года регулярно рассылает подборки материалов о преступлениях ВСУ в международные организации, диппредставительства, а также политикам, журналистам и правозащитникам.
"Мы направляем регулярно информацию о налетах украинских вооруженных сил по мирным объектам. Мы начинали эту работу еще в 2022 году, накопилось уже больше 20 тысяч примеров такой информации - больше 20 тысяч налетов. Мы отправляем регулярно в Европейский союз, в парламенты европейских стран, в ведущие средства массовой информации", - сказал Фадеев.
По его словам, иногда на обращения СПЧ откликаются депутаты некоторых стран, в том числе внимательно за поступающей информацией наблюдают в Ватикане.
"Эта работа, она не бессмысленная. Это важное накопление информации о преступлениях, об украинских преступлениях против российских мирных граждан. Это все еще пригодится", - подчеркнул глава Совета.