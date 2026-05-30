Рейтинг@Mail.ru
СПЧ отправил за рубеж материалы о тысячах преступлений ВСУ, сообщил Фадеев - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 30.05.2026 (обновлено: 07:01 30.05.2026)
СПЧ отправил за рубеж материалы о тысячах преступлений ВСУ, сообщил Фадеев

Фадеев: СПЧ выслал за рубеж информацию о 20 тысячах преступлений ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 2022 года разослал за рубеж информацию о более чем 20 тысячах преступлений ВСУ против мирного населения.
  • СПЧ направляет подборки материалов о преступлениях ВСУ в международные организации, диппредставительства, а также политикам, журналистам и правозащитникам.
  • На обращения СПЧ иногда откликаются депутаты некоторых стран, в том числе в Ватикане.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 2022 года разослал за рубеж информацию о более чем 20 тысячах преступлений ВСУ против мирного населения, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
СПЧ с 2022 года регулярно рассылает подборки материалов о преступлениях ВСУ в международные организации, диппредставительства, а также политикам, журналистам и правозащитникам.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Лантратова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
27 мая, 15:59
"Мы направляем регулярно информацию о налетах украинских вооруженных сил по мирным объектам. Мы начинали эту работу еще в 2022 году, накопилось уже больше 20 тысяч примеров такой информации - больше 20 тысяч налетов. Мы отправляем регулярно в Европейский союз, в парламенты европейских стран, в ведущие средства массовой информации", - сказал Фадеев.
По его словам, иногда на обращения СПЧ откликаются депутаты некоторых стран, в том числе внимательно за поступающей информацией наблюдают в Ватикане.
"Эта работа, она не бессмысленная. Это важное накопление информации о преступлениях, об украинских преступлениях против российских мирных граждан. Это все еще пригодится", - подчеркнул глава Совета.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Европе придется признать военные преступления ВСУ, заявил Мирошник
25 мая, 00:22
 
В миреРоссияВатиканВалерий ФадеевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала