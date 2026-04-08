СПЧ будет бороться за Бутягина, которого могут экстрадировать на Украину - РИА Новости, 08.04.2026
07:19 08.04.2026
СПЧ будет бороться за Бутягина, которого могут экстрадировать на Украину

СПЧ будет бороться за археолога Бутягина, которому грозит экстрадиция на Украину

© Фото : Государственный ЭрмитажАлександр Бутягин
Александр Бутягин. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) продолжит бороться за российского археолога Александра Бутягина, которого могут экстрадировать из Польши на Украину, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее член СПЧ Марина Ахмедова сообщала, что Совет обратился к польскому омбудсмену в связи с делом Бутягина.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Москалькова обратилась в ООН в связи с решением об экстрадиции Бутягина
3 апреля, 15:58
"Мы написали в международные структуры. Шансов мало, но мы продолжим прикладывать все усилия. И МИД РФ этим занимается, и мы этим занимаемся. Но просто на той стороне враги фактически, и как поведет себя Польша - это очень сложная ситуация", - сказал РИА Новости Фадеев.
Он добавил, что Совет в любом случае продолжит бороться за российского археолога. "Это российский гражданин, это наш долг - бороться за всех граждан России", - сказал глава СПЧ.
Ранее Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Арестованный в Польше Бутягин признался, что грустит вдали от Эрмитажа
31 марта, 19:53
 
