СПЧ будет бороться за Бутягина, которого могут экстрадировать на Украину

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) продолжит бороться за российского археолога Александра Бутягина, которого могут экстрадировать из Польши на Украину, заявил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее член СПЧ Марина Ахмедова сообщала, что Совет обратился к польскому омбудсмену в связи с делом Бутягина.
Он добавил, что Совет в любом случае продолжит бороться за российского археолога. "Это российский гражданин, это наш долг - бороться за всех граждан России", - сказал глава СПЧ.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.