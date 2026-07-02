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В СПЧ предложили обязать маркетплейсы удалять предложения с копиями наград - РИА Новости, 02.07.2026
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18:51 02.07.2026
В СПЧ предложили обязать маркетплейсы удалять предложения с копиями наград

Фадеев предложил обязать маркетплейсы удалять предложения с копиями госнаград

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Фадеев предложил обязать маркетплейсы и интернет-магазины удалять объявления о продаже изделий, имитирующих государственные награды.
  • Законодательство РФ, регулирующее незаконный оборот государственных наград, не распространяется на сувенирную продукцию и копии госнаград, что создает правовой пробел.
  • Фадеев считает необходимым предусмотреть повышенную уголовную ответственность за использование поддельных наград в случаях мошенничества, получения льгот, дискредитации участников СВО или иных награжденных лиц.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил обязать маркетплейсы и интернет-магазины удалять объявления о продаже изделий, имитирующих государственные награды.
Он отметил, что в законодательстве РФ, регулирующем незаконный оборот государственных наград, существует правовой пробел, связанный с тем, что оно не распространяется на сувенирную продукцию и копии госнаград.
Так, по словам главы СПЧ, если на маркетплейсе продается муляж ордена или медали как сувенир, привлечь продавца по действующим нормам зачастую невозможно, хотя нередко такие изделия практически неотличимы от настоящих наград и впоследствии используются для введения граждан в заблуждение.
"В связи с чем считаю целесообразным… Обязать маркетплейсы и интернет-магазины удалять объявления о продаже изделий, имитирующих государственные награды, за исключением музейной, театральной, образовательной продукции и официально маркированных коллекционных копий", - приводят слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
Он напомнил, что статья 324 УК РФ уже устанавливает уголовную ответственность за незаконное приобретение или сбыт госнаград. Фадеев также считает, что необходимо предусмотреть повышенную уголовную ответственность, если использование поддельных наград связано с мошенничеством, получением льгот, дискредитацией участников СВО или иных награжденных лиц.
"Такие изменения позволят защитить авторитет государственных наград, память о подвигах их кавалеров и исключить ситуации, когда мошенники или недобросовестные лица используют внешне идентичные награды для самозванства, получения преимуществ или дискредитации настоящих героев", - подчеркнул он.
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