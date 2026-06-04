СПЧ отправит в международные структуры материалы по удару по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СПЧ включит в следующую подборку материалов о преступлениях ВСУ информацию об ударах по Старобельску, Геническу и автобусу в ДНР.
- Совет регулярно направляет в международные правозащитные структуры материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) включит в следующую подборку материалов о преступлениях ВСУ и направит в международные правозащитные структуры информацию об ударах по Старобельску, Геническу и автобусу в ДНР, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Глава СПЧ напомнил, что Совет регулярно направляет в международные правозащитные структуры материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения.
"Накапливается материал, мы отправляем. Конечно, будет включена информация", - сказал он, отвечая на вопрос, включат ли в следующую подборку материалы об ударах по Старобельску, Геническу и рейсовому автобусу в ДНР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.