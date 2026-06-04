СПЧ отправит в международные структуры материалы по удару по Старобельску

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) включит в следующую подборку материалов о преступлениях ВСУ и направит в международные правозащитные структуры информацию об ударах по Старобельску, Геническу и автобусу в ДНР, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель СПЧ Валерий Фадеев.