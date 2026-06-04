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СПЧ отправит в международные структуры материалы по удару по Старобельску - РИА Новости, 04.06.2026
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15:01 04.06.2026 (обновлено: 15:12 04.06.2026)
СПЧ отправит в международные структуры материалы по удару по Старобельску

СПЧ отправит в международные структуры материалы по теракту ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители Красного Креста посетили место трагедии в Старобельске
Представители Красного Креста посетили место трагедии в Старобельске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Представители Красного Креста посетили место трагедии в Старобельске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СПЧ включит в следующую подборку материалов о преступлениях ВСУ информацию об ударах по Старобельску, Геническу и автобусу в ДНР.
  • Совет регулярно направляет в международные правозащитные структуры материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) включит в следующую подборку материалов о преступлениях ВСУ и направит в международные правозащитные структуры информацию об ударах по Старобельску, Геническу и автобусу в ДНР, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Глава СПЧ напомнил, что Совет регулярно направляет в международные правозащитные структуры материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения.
"Накапливается материал, мы отправляем. Конечно, будет включена информация", - сказал он, отвечая на вопрос, включат ли в следующую подборку материалы об ударах по Старобельску, Геническу и рейсовому автобусу в ДНР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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