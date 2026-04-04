В СПЧ высказались о замене людей роботами

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Роботы-доставщики никогда не смогут заменить курьеров, поскольку существующие роботы не могут ездить по снегу, а антропоморфные будут стоить очень дорого, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью РИА Новости рассказал, что роботы-доставщики постепенно смогут полностью заменить обычных курьеров.
"Не смогут заменить. Мы все это прекрасно понимаем. Если говорить о нынешних доставщиках, то этой зимой было очень много снега, они не могут проехать по снегу", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров.
Глава СПЧ также подчеркнул, что антропоморфные роботы, которые будут ходить и смогут доставлять товары или еду в любую погоду, не заменят курьеров, поскольку будут стоить очень дорого.
"Боюсь, что они будут стоить больше, чем сто курьеров", - добавил Фадеев.
