02:29 04.04.2026
В СПЧ высказались о замене людей роботами
В СПЧ высказались о замене людей роботами
Роботы-доставщики никогда не смогут заменить курьеров, поскольку существующие роботы не могут ездить по снегу, а антропоморфные будут стоить очень дорого,... РИА Новости, 04.04.2026
В СПЧ высказались о замене людей роботами

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Роботы-доставщики никогда не смогут заменить курьеров, поскольку существующие роботы не могут ездить по снегу, а антропоморфные будут стоить очень дорого, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью РИА Новости рассказал, что роботы-доставщики постепенно смогут полностью заменить обычных курьеров.
«
"Не смогут заменить. Мы все это прекрасно понимаем. Если говорить о нынешних доставщиках, то этой зимой было очень много снега, они не могут проехать по снегу", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров.
Глава СПЧ также подчеркнул, что антропоморфные роботы, которые будут ходить и смогут доставлять товары или еду в любую погоду, не заменят курьеров, поскольку будут стоить очень дорого.
«
"Боюсь, что они будут стоить больше, чем сто курьеров", - добавил Фадеев.
