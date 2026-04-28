В СПЧ отреагировали на освобождение Бутягина из польской тюрьмы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Освобождение из польской тюрьмы и возвращение в Россию археолога Александра Бутягина является огромным успехом российской дипломатии и спецслужб РФ, так нужно бороться за всех россиян, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.