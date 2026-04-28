В СПЧ отреагировали на освобождение Бутягина из польской тюрьмы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Освобождение из польской тюрьмы и возвращение в Россию археолога Александра Бутягина является огромным успехом российской дипломатии и спецслужб РФ, так нужно бороться за всех россиян, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Это огромный успех российской дипломатии и спецслужб. Так и надо бороться за всех российских граждан. Потому что, как стало понятно в этой истории, что, используя обычное правовое поле, вытащить его не удастся, потому что Украина и Польша фактически договорились о репрессиях против Бутягина. И то, что что произвели обмен, - это очень хороший результат работы наших спецслужб и дипломатов", - сказал Фадеев.
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в свою очередь поздравил Бутягина с освобождением, выразив уверенность в незаслуженности задержания, а также призвал других ученых стараться предвидеть подобные провокации.
"Я поздравляю Александра Бутягина с этим решением. Я убежден, что он никак не заслуживал наказания, потому что выполнял свой научный долг, но хочу сказать, что другим нашим ученым нужно быть осторожнее и стараться предвидеть возможные провокации такого рода", - заявил Смолин "Ленте.ру".