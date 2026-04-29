Запад боится, что Россия предложит иной проект мира, заявил Фадеев

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад боится, что Россия предложит альтернативный западному проект справедливого и безопасного мира, который поддержат другие страны, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Они боятся совсем другого. Они боятся, что мы, наша страна предложит альтернативу - как это уже было с советским проектом - альтернативу западному проекту. И за этой альтернативой пойдут", - сказал он.
По его словам, элементами этого "альтернативного проекта" являются те ценности, которые транслирует Россия: многополярный мир, уважение ко всем странам и ко всем народам.
"Они (власти стран Запада - ред.) боятся того, что мы предложим иной путь, более справедливый, более безопасный для мира", - подчеркнул глава СПЧ.