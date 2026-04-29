Запад боится, что Россия предложит иной проект мира, заявил Фадеев

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад боится, что Россия предложит альтернативный западному проект справедливого и безопасного мира, который поддержат другие страны, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" Фадеев отметил, что власти стран Запада прекрасно понимают, что Россия не хочет завоевывать Запад.

"Они боятся совсем другого. Они боятся, что мы, наша страна предложит альтернативу - как это уже было с советским проектом - альтернативу западному проекту. И за этой альтернативой пойдут", - сказал он.

По его словам, элементами этого "альтернативного проекта" являются те ценности, которые транслирует Россия: многополярный мир, уважение ко всем странам и ко всем народам.