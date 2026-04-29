Запад боится, что Россия предложит иной проект мира, заявил Фадеев - РИА Новости, 29.04.2026
13:08 29.04.2026 (обновлено: 13:13 29.04.2026)
Запад боится, что Россия предложит иной проект мира, заявил Фадеев

Фадеев: Запад боится, что Россия предложит альтернативный проект мира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСоветник президента Российской Федерации Валерий Фадеев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 28 апреля 2026
Советник президента Российской Федерации Валерий Фадеев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве. 28 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Советник президента Российской Федерации Валерий Фадеев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 28 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Фадеев заявил, что Запад боится предложения России альтернативного западному проекта мира.
  • По его словам, власти стран Запада понимают, что Россия не стремится к завоеванию Запада.
  • Элементы альтернативного проекта России — это ценности, которые транслирует страна: многополярный мир, уважение ко всем странам и народам.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад боится, что Россия предложит альтернативный западному проект справедливого и безопасного мира, который поддержат другие страны, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
В ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" Фадеев отметил, что власти стран Запада прекрасно понимают, что Россия не хочет завоевывать Запад.
"Они боятся совсем другого. Они боятся, что мы, наша страна предложит альтернативу - как это уже было с советским проектом - альтернативу западному проекту. И за этой альтернативой пойдут", - сказал он.
По его словам, элементами этого "альтернативного проекта" являются те ценности, которые транслирует Россия: многополярный мир, уважение ко всем странам и ко всем народам.
"Они (власти стран Запада - ред.) боятся того, что мы предложим иной путь, более справедливый, более безопасный для мира", - подчеркнул глава СПЧ.
