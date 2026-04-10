Юрист оценил шансы на экстрадицию археолога Бутягина

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина сможет повлиять на рассмотрение вопроса о его экстрадиции из Польши на Украину, если докажет, что в этом случае будут нарушены права человека с точки зрения международного права, рассказал РИА Новости адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета, вице-президент Национального Фонда правовой поддержки организаций и граждан Игорь Баранов.

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.

"Перспективы рассмотрения вопроса экстрадиции Александра Бутягина напрямую зависят от того, насколько защита сможет обосновать риски с точки зрения международных стандартов прав человека и беспристрастности органов юстиции Польши", - сказал РИА Новости Баранов.

Он пояснил, что с юридической точки зрения вопрос экстрадиции решается совокупностью норм международного и национального права. Польша в этой ситуации действует в рамках своих обязательств как члена Европейского союза и применяет стандарты, выработанные, в частности, Европейским судом по правам человека

Ключевое правило состоит в том, что выдача допускается только при отсутствии риска нарушения фундаментальных прав: это следует из Европейской конвенции "О защите прав человека", прежде всего статьи 3, запрещающей пытки и бесчеловечное обращение, отметил адвокат. Соответственно, суд проверяет не только формальные основания запроса, но и условия содержания, а также наличие индивидуальных рисков для конкретного лица.

"Отказ возможен, но требует убедительной доказательной базы, подтверждающей реальный и индивидуальный риск нарушения прав, прежде всего в контексте статьи 3 Европейской конвенции. Что совершенно очевидно для нас, но может оказаться не таким очевидным для правосудия польской стороны", - заметил собеседник агентства.

По его словам, при этом важно учитывать, что с точки зрения права сама по себе напряженная ситуация между Россией и Украиной не является автоматическим основанием для отказа в экстрадиции, поскольку европейская практика исходит из презумпции добросовестности государства-запросителя.

"Украина, несмотря на текущий конфликт, продолжает рассматриваться европейскими судами как страна, с которой в принципе возможна экстрадиция, при условии предоставления гарантий соблюдения прав человека. В то же время политический контекст может учитываться косвенно - если защите удается доказать, что конкретное лицо находится в зоне повышенного риска, например по признаку гражданства, профессиональной деятельности или публичной позиции", - указал адвокат.

По словам Баранова, такие доводы должны быть подтверждены конкретными доказательствами, а не общими ссылками на ситуацию о военном противостоянии двух стран.

"С учетом сложившейся практики можно говорить о том, что базовый сценарий - это все же, к сожалению, удовлетворение запроса об экстрадиции при наличии формальных оснований и гарантий. Что касается возможного возвращения в Россию, то юридических механизмов для этого в рамках данной процедуры практически нет: при наличии действующего запроса Украины польская сторона рассматривает именно его", - констатировал адвокат.