Фадеев назвал реакцию ООН на удар ВСУ по Старобельску хорошим знаком

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Реакция ООН на удар ВСУ по ЛНР - хороший знак, но вряд ли заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка окажет влияние на позицию Евросоюза и европейских стран, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.