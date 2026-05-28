Фадеев назвал реакцию ООН на удар ВСУ по Старобельску хорошим знаком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что реакция ООН на удар ВСУ в Старобельске вряд ли окажет влияние на позицию Евросоюза и европейских стран.
- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в ЛНР.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Реакция ООН на удар ВСУ по ЛНР - хороший знак, но вряд ли заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка окажет влияние на позицию Евросоюза и европейских стран, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в Старобельске.
"Сегодняшняя реакция ООН – это хороший знак. Но вряд ли это окажет какое-то влияние сейчас, в ближайшей перспективе. Вряд ли это окажет какое-то влияние на позицию Евросоюза и европейских стран. Но нельзя пропускать такие преступления. Память об этих убитых детях, она должна заставлять нас действовать", - сказал Фадеев.
Глава СПЧ, отвечая на вопрос, была ли реакция международного сообщества на удар ВСУ помимо заявления ООН, отметил, что Европа не дает реакцию на случившееся, поэтому обращаться в европейские организации бессмысленно.