Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ предложил вернуть в школы устные переходные экзамены - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 09.06.2026
Глава СПЧ предложил вернуть в школы устные переходные экзамены

Глава СПЧ Фадеев предложил вернуть устные экзамены в школах

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок английского языка
Урок английского языка - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок английского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель СПЧ Валерий Фадеев считает, что в эпоху развития ИИ в школах нужно вернуть устные переходные экзамены по предметам, составляющим мировоззренческое ядро.
  • По мнению Фадеева, необходимо оценивать знания школьников не только по предметам ЕГЭ, но и по другим, в первую очередь по географии, литературе и истории.
  • Фадеев предлагает не отменять ЕГЭ, а дополнять его интегральной оценкой, которая будет выставляться по ходу обучения школьников.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В эпоху развития ИИ в школах придется возвращать устную коммуникацию между учителем и учеником, поэтому стоит выделить школьные предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и вернуть по ним устные переходные экзамены, такое мнение в интервью РИА Новости выразил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Глава СПЧ подчеркнул, что необходимо оценивать знания школьников не только по тем предметам, которые они сдают на ЕГЭ, но и по остальным, в первую очередь по географии, литературе и истории, которые составляют культурный код гражданина России.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Россиян предупредили о новом виде фейков, созданных ИИ
Вчера, 03:15
"И что касается естественнонаучного мировоззрения, элементарные вопросы физики, астрономии люди должны же знать: что вокруг чего вращается - Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Значит, надо выработать образовательное ядро, предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и оценивать знания школьников по этим предметам, не на ЕГЭ, не в 11 классе, а скорее всего придется вернуть переходные экзамены", - сказал Фадеев.
По его словам, к этому его предложению сначала относились отрицательно, но в эпоху развития искусственного интеллекта, когда "в кармане у каждого школьника есть ответы на все вопросы", снова заговорили о возвращении переходных устных экзаменов.
"В школах придется возвращать устную коммуникацию между учителем и учеником, и экзамены - это очень хороший критерий оценивания знаний школьников. Надо не отменять ЕГЭ, а дополнять его интегральной оценкой, которая будет выставляться по ходу обучения школьников", - добавил Фадеев.
Значок приложения Chat GPT на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Академик РАН предупредил, что ChatGPT приучит школьников верить в 2х2=5
31 мая, 07:43
 
ОбществоЗемляРоссияВалерий Фадеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала