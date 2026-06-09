Глава СПЧ предложил вернуть в школы устные переходные экзамены

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель СПЧ Валерий Фадеев считает, что в эпоху развития ИИ в школах нужно вернуть устные переходные экзамены по предметам, составляющим мировоззренческое ядро.

По мнению Фадеева, необходимо оценивать знания школьников не только по предметам ЕГЭ, но и по другим, в первую очередь по географии, литературе и истории.

Фадеев предлагает не отменять ЕГЭ, а дополнять его интегральной оценкой, которая будет выставляться по ходу обучения школьников.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В эпоху развития ИИ в школах придется возвращать устную коммуникацию между учителем и учеником, поэтому стоит выделить школьные предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и вернуть по ним устные переходные экзамены, такое мнение в интервью РИА Новости выразил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что необходимо оценивать знания школьников не только по тем предметам, которые они сдают на ЕГЭ, но и по остальным, в первую очередь по географии, литературе и истории, которые составляют культурный код гражданина России

"И что касается естественнонаучного мировоззрения, элементарные вопросы физики, астрономии люди должны же знать: что вокруг чего вращается - Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Значит, надо выработать образовательное ядро, предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и оценивать знания школьников по этим предметам, не на ЕГЭ, не в 11 классе, а скорее всего придется вернуть переходные экзамены", - сказал Фадеев

По его словам, к этому его предложению сначала относились отрицательно, но в эпоху развития искусственного интеллекта, когда "в кармане у каждого школьника есть ответы на все вопросы", снова заговорили о возвращении переходных устных экзаменов.