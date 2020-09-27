https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году

27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево под Калининградом рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:23

2020-09-27T14:23

2020-09-27T14:25

следственный комитет россии (ск рф)

департамент транспорта г. москвы

ульяновская область

ульяновск

саранск

справки

происшествия

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27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево под Калининградом рейсовый автобус столкнулся с <a href="https://ria.ru/20200927/dtp-1577839047.html" target="_blank">грузовым автомобилем</a>. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний, несколько человек получили травмы.По предварительным данным, <a href="https://ria.ru/20200927/dtp-1577839985.html" target="_blank">ДТП</a> спровоцировал автобус, который выехал на <a href="https://ria.ru/20200927/dtp-1577839047.html" target="_blank">встречную</a> полосу. 22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате <a href="https://ria.ru/20200922/avtobus-1577581196.html" target="_blank">ДТП</a> опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили <a href="https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html" target="_blank">травмы</a> различной степени тяжести. Пятнадцать человек были <a href="https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html" target="_blank">госпитализированы</a>. 13 сентября на 142-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался в остановившийся перед пешеходным переходом грузовик. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них пятеро детей. 30 августа на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района Дагестана во время движения от прицепа "Камаза" отлетело колесо, оно столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое <a href="https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html" target="_blank">выходит на линию</a>. 23 августа в Москве на 25-м километре Калужского шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка. Как написал Дептранс Москвы в Telegram, по предварительной информации, у самосвала отказали тормоза, после чего он столкнулся с <a href="https://ria.ru/20200823/avtobus-1576208168.html" target="_blank">автобусом</a>.1 августа в Ленинском районе Севастополя автомобиль Mercedes совершил столкновение с автобусом. В ДТП пострадали 14 человек, из них шестеро детей.6 июня на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали 19 человек, шестеро были <a href="https://ria.ru/20200606/1572573157.html" target="_blank">госпитализированы</a>. Оба <a href="https://ria.ru/20200606/1572573344.html" target="_blank">автобуса</a> развозили рабочих яблочного сада. 23 марта в Ростове-на-Дону в районе улицы Стачки и переулка Виражный столкнулись два автобуса. Пострадали <a href="https://ria.ru/20200323/1569034062.html" target="_blank">13 человек</a>. 22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. <a href="https://ria.ru/20200322/1568968587.html" target="_blank">Погибли</a> два человека, пострадали 17. 29 февраля на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе <a href="https://ria.ru/20200229/1565361048.html" target="_blank">девять детей</a>. 15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. <a href="https://ria.ru/20200215/1564820886.html" target="_blank">Пострадали</a> 11 человек. 9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с <a href="https://ria.ru/20200209/1564454368.html" target="_blank">грузовиком</a>. Погибли два человека, <a href="https://ria.ru/20200209/1564465662.html" target="_blank">пострадали </a>38 человек. 30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками. <a href="https://ria.ru/20200130/1564044018.html" target="_blank">Пострадали</a> 16 человек. 29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Погибли два человека, <a href="https://ria.ru/20200129/1564005171.html" target="_blank">10 пострадало</a>. 26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, <a href="https://ria.ru/20200126/1563882925.html" target="_blank">пострадали 15 человек</a>. 24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. <a href="https://ria.ru/20200124/1563813283.html" target="_blank">Погиб </a>один человек, пострадали 16. 16 января на 114-м километре автодороги "Карсун – Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области произошло ДТП. Из-за сильного гололеда <a href="https://ria.ru/20200116/1563477856.html" target="_blank">автобус "ПАЗ"</a> опрокинулся в кювет. <a href="https://ria.ru/20200116/1563481212.html" target="_blank">Пострадали</a> 14 человек. 10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае произошло столкновение столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Пострадали 12 человек, шестеро из которых – <a href="https://ria.ru/20200111/1563280642.html" target="_blank">дети</a>. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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ульяновск

саранск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), департамент транспорта г. москвы, ульяновская область, ульяновск, саранск, справки, происшествия