https://ria.ru/20200927/dtp-1577839985.html

Семь человек погибли в аварии с автобусом в Калининградской области

Число погибших в ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:51

2020-09-27T13:51

2020-09-27T14:49

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

калининград

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Число погибших в ДТП с автобусом и песковозом под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a> выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>.Как сообщили ранее РИА Новости в УМВД по региону, шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, восемь ранены. На месте аварии работают все экстренные службы, а также начальник УМВД Игорь Илларионов, выясняются все обстоятельства.Десять человек госпитализированы после ДТП в Калининградской области, где погибли семь человек, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.Следователи регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области проводят проверку по факту автоаварии, в которой погибли семь человек, еще 10 госпитализированы, сообщила журналистам представитель СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Наталья Гацко.На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов регионального управления СК. Производится детальный осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, среди погибших - оба водителя.По данным главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск) в Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачево. Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

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калининградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, калининград, происшествия