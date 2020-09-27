Семь человек погибли в аварии с автобусом в Калининградской области
13:51 27.09.2020 (обновлено: 14:49 27.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
© Фото : МЧС России
КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"Скончался водитель автобуса. Число жертв этой страшной аварии выросло до семи. Предварительная версия прежняя — автобус на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с песковозом", - сказали в полиции.
Как сообщили ранее РИА Новости в УМВД по региону, шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, восемь ранены. На месте аварии работают все экстренные службы, а также начальник УМВД Игорь Илларионов, выясняются все обстоятельства.
Десять человек госпитализированы после ДТП в Калининградской области, где погибли семь человек, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.
"После происшествия в лечебные учреждения были госпитализированы 10 человек: пять - в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три - в Областную клиническую и двое - в Детскую областную больницы. Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных - средней степени тяжести. Проводятся диагностические мероприятия, медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в минздраве.
Следователи регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области проводят проверку по факту автоаварии, в которой погибли семь человек, еще 10 госпитализированы, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
"В Калининградской области следователи регионального управления Следственного комитета работают на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. Следственными органами по факту ДТП, в ходе которого погибло семеро человек, среди которых ребенок, организовано проведение доследственной проверки", - сказала Гацко.
На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов регионального управления СК. Производится детальный осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, среди погибших - оба водителя.
По данным главного управления МЧС России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск) в Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачево. Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.