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Семь человек погибли в аварии с автобусом в Калининградской области
Число погибших в ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:51
2020-09-27T14:49
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
калининград
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Число погибших в ДТП с автобусом и песковозом под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a> выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>.Как сообщили ранее РИА Новости в УМВД по региону, шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, восемь ранены. На месте аварии работают все экстренные службы, а также начальник УМВД Игорь Илларионов, выясняются все обстоятельства.Десять человек госпитализированы после ДТП в Калининградской области, где погибли семь человек, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.Следователи регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области проводят проверку по факту автоаварии, в которой погибли семь человек, еще 10 госпитализированы, сообщила журналистам представитель СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Наталья Гацко.На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов регионального управления СК. Производится детальный осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, среди погибших - оба водителя.По данным главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск) в Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачево. Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html
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калининградская область
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, калининград, происшествия

Семь человек погибли в аварии с автобусом в Калининградской области

13:51 27.09.2020 (обновлено: 14:49 27.09.2020)
30416
© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : МЧС России
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"Скончался водитель автобуса. Число жертв этой страшной аварии выросло до семи. Предварительная версия прежняя — автобус на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с песковозом", - сказали в полиции.
Как сообщили ранее РИА Новости в УМВД по региону, шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, восемь ранены. На месте аварии работают все экстренные службы, а также начальник УМВД Игорь Илларионов, выясняются все обстоятельства.
Десять человек госпитализированы после ДТП в Калининградской области, где погибли семь человек, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.
"После происшествия в лечебные учреждения были госпитализированы 10 человек: пять - в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три - в Областную клиническую и двое - в Детскую областную больницы. Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных - средней степени тяжести. Проводятся диагностические мероприятия, медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в минздраве.
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 14:23
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
Следователи регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области проводят проверку по факту автоаварии, в которой погибли семь человек, еще 10 госпитализированы, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
"В Калининградской области следователи регионального управления Следственного комитета работают на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. Следственными органами по факту ДТП, в ходе которого погибло семеро человек, среди которых ребенок, организовано проведение доследственной проверки", - сказала Гацко.
На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов регионального управления СК. Производится детальный осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, среди погибших - оба водителя.
По данным главного управления МЧС России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск) в Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачево. Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьКалининградПроисшествия
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