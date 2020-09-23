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Биография Ивана Краско
Артист театра и кино Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T01:00
2020-09-23T01:00
справки
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Артист театра и кино Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области.В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности <a href="https://www.teatrvfk.ru/truppa/krasko/" target="_blank">"офицер-артиллерист"</a>.Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, на курс Елизаветы Тиме.В 1961 году по окончании театрального института он был <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2227/bio/" target="_blank">принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра</a> (БДТ) имени М. Горького (ныне БДТ имени Георгия Товстоногова), где играл до 1965 года.В 1965 году – артист Ленинградского областного Театра драмы и комедии (ныне <a href="http://ria.ru/organization_Teatr_na_Litejjnom/" target="_blank" data-auto="true">театр "На Литейном"</a>).С 1965 года Иван Краско играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской.Среди его многочисленных ролей – Джордано Бруно в одноименном спектакле по Олегу Окулевичу (1966), Василий Шуйский в "Царе Федоре Иоанновиче" (1972) и в "Царе Борисе" (1978, 1997) по Алексею Толстому, Кочкарев в "Женитьбе" Николая Гоголя (1975), Булгаков и Маковицкий в "Возвращении на круги своя" Иона Друце (1978, 1979), Серпилин в "Генерале Серпилине" Константина Симонова (1982), Лопатин в "Выборе" Юрия Бондарева (1985), Алексей Турбин в "Днях Турбинных" (1987) и Манилов в "Чичикове" (2002) Михаила Булгакова, Эмиль в "Эросе" (2011) Павла Когоута и др.В текущем репертуаре театра Краско занят в постановках "Тише, афиняне!" (2005), "Доходное место" (2010) Александра Островского, "Костюмер" (2017) Рональда Харвуда, "Утоли моя печали…" Серея Буранова и в музыкальном спектакле "Я вернулся в мой город…" (2018). В кино Иван Краско дебютировал в 1965 году в небольшой роли в психологическом детективе "Авария". На киноэкране актер играл небольшие роли в фильмах "Ночная смена" (1970), "Принц и нищий" (1972), "Конец императора тайги" (1978), "Эскадрон гусар летучих" (1980), сериалах "Блокада" (1974), "Юркины рассветы" (1974), "Россия молодая" (1982), "Макар-следопыт" (1984), "Иван Бабушкин" (1985) и др.Главные роли актер играл в фильмах-спектаклях Ленинградского телевидения "Зависть" (1967), "Пер Гюнт" (1968), "Горе в табакерке" (1989), "Карлсон и рыцари круглого стола" (1990) и др. Иван Краско также сыграл главные роли в спортивной драме "О чем не узнают трибуны" (1975) и социальной драме "Тем, кто остается жить" (1982).В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Черный ворон" (2001-2004), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004), "Брежнев" (2005), "Мастер и Маргарита" (2005) и др.Он сыграл главные роли в фильме "В гавань заходили корабли" (2007), сериалах "Подлинная история поручика Ржевского" (2005), "Личное дело капитана Рюмина" (2009), короткометражных фильмах "Вместе" (2012), "Чудесный доктор" (2013), "День рождения" (2019).Среди его <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2227/works/" target="_blank">работ в кино</a> последних лет – драма "Поклонница" (2012), спортивный фильм "Лед" (2013), сериалы "Белая гвардия" (2012), "Берега моей мечты" (2013), "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" (2013), "Чужое" (2014).В 1999 году Иван Краско в качестве режиссера совместно с Михаилом Казаковым <a href="http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/7866/annot/" target="_blank">снял фильм-спектакль "Чествование"</a> по одноименной пьесе американского драматурга Бернарда Слейда. В ряде художественных и документальных фильмов, таких, как "Иван Бабушкин" (1985), "Отряд специального назначения" (1987), "Владимир Высоцкий. Документальная трилогия" (1998), "Брестская крепость" (2010), Краско читал текст от автора.Актер озвучивал героев мультфильмов "Карлик Нос" (2003) и "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004).Иван Краско – <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/916" target="_blank">народный артист РФ</a> (1992). Награжден <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/31876" target="_blank">орденом Почета</a> (2010). Обладатель Высшей театральной премии <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> "Золотой софит" (2010). <a href="https://www.goldenmask.ru/fest_24_187.html" target="_blank">Лауреат премии "Золотая Маска"</a> (2018) "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства".Иван Краско был несколько раз женат, у него родились пятеро детей.<a href="http://ria.ru/society/20060707/51035769.html" target="_blank">Один из его сыновей</a>, Андрей Краско, стал известным киноартистом, снимался в сериале "Агент национальной безопасности" (1999), картинах "Операция "С Новым годом!" (1996), "Блокпост" (1998), скончался в 2006 году. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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справки

Биография Ивана Краско

01:00 23.09.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Иван Краско на церемонии вручения премии "Золотая Маска" в Большом театре
Актер Иван Краско на церемонии вручения премии Золотая Маска в Большом театре - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Артист театра и кино Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области.
В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист".
Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.
В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, на курс Елизаветы Тиме.
В 1961 году по окончании театрального института он был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра (БДТ) имени М. Горького (ныне БДТ имени Георгия Товстоногова), где играл до 1965 года.
В 1965 году – артист Ленинградского областного Театра драмы и комедии (ныне театр "На Литейном").
С 1965 года Иван Краско играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской.
Среди его многочисленных ролей – Джордано Бруно в одноименном спектакле по Олегу Окулевичу (1966), Василий Шуйский в "Царе Федоре Иоанновиче" (1972) и в "Царе Борисе" (1978, 1997) по Алексею Толстому, Кочкарев в "Женитьбе" Николая Гоголя (1975), Булгаков и Маковицкий в "Возвращении на круги своя" Иона Друце (1978, 1979), Серпилин в "Генерале Серпилине" Константина Симонова (1982), Лопатин в "Выборе" Юрия Бондарева (1985), Алексей Турбин в "Днях Турбинных" (1987) и Манилов в "Чичикове" (2002) Михаила Булгакова, Эмиль в "Эросе" (2011) Павла Когоута и др.
В текущем репертуаре театра Краско занят в постановках "Тише, афиняне!" (2005), "Доходное место" (2010) Александра Островского, "Костюмер" (2017) Рональда Харвуда, "Утоли моя печали…" Серея Буранова и в музыкальном спектакле "Я вернулся в мой город…" (2018).
В кино Иван Краско дебютировал в 1965 году в небольшой роли в психологическом детективе "Авария". На киноэкране актер играл небольшие роли в фильмах "Ночная смена" (1970), "Принц и нищий" (1972), "Конец императора тайги" (1978), "Эскадрон гусар летучих" (1980), сериалах "Блокада" (1974), "Юркины рассветы" (1974), "Россия молодая" (1982), "Макар-следопыт" (1984), "Иван Бабушкин" (1985) и др.
Главные роли актер играл в фильмах-спектаклях Ленинградского телевидения "Зависть" (1967), "Пер Гюнт" (1968), "Горе в табакерке" (1989), "Карлсон и рыцари круглого стола" (1990) и др. Иван Краско также сыграл главные роли в спортивной драме "О чем не узнают трибуны" (1975) и социальной драме "Тем, кто остается жить" (1982).
В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Черный ворон" (2001-2004), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004), "Брежнев" (2005), "Мастер и Маргарита" (2005) и др.
Он сыграл главные роли в фильме "В гавань заходили корабли" (2007), сериалах "Подлинная история поручика Ржевского" (2005), "Личное дело капитана Рюмина" (2009), короткометражных фильмах "Вместе" (2012), "Чудесный доктор" (2013), "День рождения" (2019).
Среди его работ в кино последних лет – драма "Поклонница" (2012), спортивный фильм "Лед" (2013), сериалы "Белая гвардия" (2012), "Берега моей мечты" (2013), "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" (2013), "Чужое" (2014).
В 1999 году Иван Краско в качестве режиссера совместно с Михаилом Казаковым снял фильм-спектакль "Чествование" по одноименной пьесе американского драматурга Бернарда Слейда.
В ряде художественных и документальных фильмов, таких, как "Иван Бабушкин" (1985), "Отряд специального назначения" (1987), "Владимир Высоцкий. Документальная трилогия" (1998), "Брестская крепость" (2010), Краско читал текст от автора.
Актер озвучивал героев мультфильмов "Карлик Нос" (2003) и "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004).
Иван Краско – народный артист РФ (1992). Награжден орденом Почета (2010). Обладатель Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2010). Лауреат премии "Золотая Маска" (2018) "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Иван Краско был несколько раз женат, у него родились пятеро детей.
Один из его сыновей, Андрей Краско, стал известным киноартистом, снимался в сериале "Агент национальной безопасности" (1999), картинах "Операция "С Новым годом!" (1996), "Блокпост" (1998), скончался в 2006 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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