https://ria.ru/20200923/krasko-1577560722.html

Биография Ивана Краско

Артист театра и кино Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T01:00

2020-09-23T01:00

2020-09-23T01:00

справки

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Артист театра и кино Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области.В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности <a href="https://www.teatrvfk.ru/truppa/krasko/" target="_blank">"офицер-артиллерист"</a>.Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, на курс Елизаветы Тиме.В 1961 году по окончании театрального института он был <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2227/bio/" target="_blank">принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра</a> (БДТ) имени М. Горького (ныне БДТ имени Георгия Товстоногова), где играл до 1965 года.В 1965 году – артист Ленинградского областного Театра драмы и комедии (ныне <a href="http://ria.ru/organization_Teatr_na_Litejjnom/" target="_blank" data-auto="true">театр "На Литейном"</a>).С 1965 года Иван Краско играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской.Среди его многочисленных ролей – Джордано Бруно в одноименном спектакле по Олегу Окулевичу (1966), Василий Шуйский в "Царе Федоре Иоанновиче" (1972) и в "Царе Борисе" (1978, 1997) по Алексею Толстому, Кочкарев в "Женитьбе" Николая Гоголя (1975), Булгаков и Маковицкий в "Возвращении на круги своя" Иона Друце (1978, 1979), Серпилин в "Генерале Серпилине" Константина Симонова (1982), Лопатин в "Выборе" Юрия Бондарева (1985), Алексей Турбин в "Днях Турбинных" (1987) и Манилов в "Чичикове" (2002) Михаила Булгакова, Эмиль в "Эросе" (2011) Павла Когоута и др.В текущем репертуаре театра Краско занят в постановках "Тише, афиняне!" (2005), "Доходное место" (2010) Александра Островского, "Костюмер" (2017) Рональда Харвуда, "Утоли моя печали…" Серея Буранова и в музыкальном спектакле "Я вернулся в мой город…" (2018). В кино Иван Краско дебютировал в 1965 году в небольшой роли в психологическом детективе "Авария". На киноэкране актер играл небольшие роли в фильмах "Ночная смена" (1970), "Принц и нищий" (1972), "Конец императора тайги" (1978), "Эскадрон гусар летучих" (1980), сериалах "Блокада" (1974), "Юркины рассветы" (1974), "Россия молодая" (1982), "Макар-следопыт" (1984), "Иван Бабушкин" (1985) и др.Главные роли актер играл в фильмах-спектаклях Ленинградского телевидения "Зависть" (1967), "Пер Гюнт" (1968), "Горе в табакерке" (1989), "Карлсон и рыцари круглого стола" (1990) и др. Иван Краско также сыграл главные роли в спортивной драме "О чем не узнают трибуны" (1975) и социальной драме "Тем, кто остается жить" (1982).В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Черный ворон" (2001-2004), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004), "Брежнев" (2005), "Мастер и Маргарита" (2005) и др.Он сыграл главные роли в фильме "В гавань заходили корабли" (2007), сериалах "Подлинная история поручика Ржевского" (2005), "Личное дело капитана Рюмина" (2009), короткометражных фильмах "Вместе" (2012), "Чудесный доктор" (2013), "День рождения" (2019).Среди его <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2227/works/" target="_blank">работ в кино</a> последних лет – драма "Поклонница" (2012), спортивный фильм "Лед" (2013), сериалы "Белая гвардия" (2012), "Берега моей мечты" (2013), "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" (2013), "Чужое" (2014).В 1999 году Иван Краско в качестве режиссера совместно с Михаилом Казаковым <a href="http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/7866/annot/" target="_blank">снял фильм-спектакль "Чествование"</a> по одноименной пьесе американского драматурга Бернарда Слейда. В ряде художественных и документальных фильмов, таких, как "Иван Бабушкин" (1985), "Отряд специального назначения" (1987), "Владимир Высоцкий. Документальная трилогия" (1998), "Брестская крепость" (2010), Краско читал текст от автора.Актер озвучивал героев мультфильмов "Карлик Нос" (2003) и "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004).Иван Краско – <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/916" target="_blank">народный артист РФ</a> (1992). Награжден <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/31876" target="_blank">орденом Почета</a> (2010). Обладатель Высшей театральной премии <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> "Золотой софит" (2010). <a href="https://www.goldenmask.ru/fest_24_187.html" target="_blank">Лауреат премии "Золотая Маска"</a> (2018) "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства".Иван Краско был несколько раз женат, у него родились пятеро детей.<a href="http://ria.ru/society/20060707/51035769.html" target="_blank">Один из его сыновей</a>, Андрей Краско, стал известным киноартистом, снимался в сериале "Агент национальной безопасности" (1999), картинах "Операция "С Новым годом!" (1996), "Блокпост" (1998), скончался в 2006 году. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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справки