https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html

Биография Евгения Савченко

Евгений Степанович Савченко родился 8 апреля 1950 года в поселке Красная Яруга Курской области (с 1954 года - Белгородской). РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:59

2020-09-17T19:59

2020-09-17T19:59

евгений савченко

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577410789_0:64:2102:1246_1400x0_80_0_0_eaa08897967336c8855238dc62308655.jpg

Евгений Степанович Савченко родился 8 апреля 1950 года в поселке Красная Яруга Курской области (с 1954 года - Белгородской).Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум. В 1976 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, получив квалификацию ученого-агронома. Доктор экономических наук. Трудовую деятельность начал главным агрономом колхоза, затем занял пост директора совхоза. Работал в советских и партийных органах районного и областного звена, в том числе заместителем председателя облисполкома. Позднее занимал должность <a href="https://belregion.ru/author/governance/7563/" target="_blank">заместителя начальника главного управления растениеводства</a> министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, работал в структурах агропромышленного комплекса (АПК) России. В октябре 1993 года был назначен, в декабре 1995 года и в мае 1999 года избран главой администрации <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>.В 1996-2001 годах являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимал должность председателя Комитета СФ по аграрной политике.В мае 2003 года был избран губернатором Белгородской области. 16 июня 2007 года по предложению президента России Владимира Путина <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородская областная дума</a> наделила Савченко полномочиями губернатора Белгородской области.14 октября 2012 года Евгений Савченко был избран <a href="https://ria.ru/state/20121020/904855580.html" target="_blank">губернатором</a> Белгородской области.10 сентября 2017 года Савченко <a href="https://ria.ru/20170911/1502203600.html" target="_blank">вновь был избран губернатором</a> Белгородской области. 17 сентября 2020 года Евгений Савченко <a href="https://ria.ru/20200917/gubernator-1577406781.html" target="_blank">объявил об уходе с поста</a> главы Белгородской области. Евгений Савченко – <a href="https://er.ru/persons/supreme_council/" target="_blank">член Высшего совета</a> партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", <a href="https://er.ru/persons/60/" target="_blank">председатель</a> общественного совета федерального партийного проекта "Российское село", <a href="http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-63110.ln-ru" target="_blank">член-корреспондент</a> Академии сельскохозяйственных наук РФ.Евгений Савченко награжден орденами "Знак Почета", Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, медалями, Почетной грамотой президента Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Федерации, наградами Русской Православной церкви и др.Евгений Савченко женат, у него две дочери.Декларированный <a href="https://belregion.ru/activity/anti_corruption/centralized-location/data%20of%20the%20Belgorod%20region%20substituting%20the%20state%20positions.php" target="_blank">годовой доход</a> Савченко за 2019 год составил 3,718 миллиона рублей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений савченко, справки