https://ria.ru/20200922/savchenko-1577591011.html

Экс-губернатора Белгородской области наделили полномочиями члена Совфеда

Депутаты Белгородской областной думы наделили полномочиями члена Совета Федерации экс-губернатора Евгения Савченко, который по итогам выборов стал депутатом... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:10

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2020-09-22T12:11

совет федерации рф

белгородская областная дума

евгений савченко

политика

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<strong>ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a> наделили полномочиями члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Савченко</a>, который по итогам выборов стал депутатом регионального заксобрания, сообщил РИА Новости представитель ЗС.Президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года. Вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации Белгородская областная дума VII созыва рассмотрела во вторник на своем первом заседании."Савченко утвержден", - сказал собеседник агентства. По его словам, кандидатуру Савченко утвердили единогласно.По итогам прошедших 11-13 сентября выборов Белгородской областной думы Савченко прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от "Единой России".В настоящее время законодательный орган государственной власти Белгородской области в СФ представляет Иван Кулабухов. Его полномочия заканчиваются в сентябре 2020 года. Кулабухов входит в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

https://ria.ru/20200917/savchenko-1577413695.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, белгородская областная дума, евгений савченко, политика