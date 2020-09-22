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Экс-губернатора Белгородской области наделили полномочиями члена Совфеда
Депутаты Белгородской областной думы наделили полномочиями члена Совета Федерации экс-губернатора Евгения Савченко, который по итогам выборов стал депутатом... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:10
2020-09-22T12:11
совет федерации рф
белгородская областная дума
евгений савченко
политика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a> наделили полномочиями члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Савченко</a>, который по итогам выборов стал депутатом регионального заксобрания, сообщил РИА Новости представитель ЗС.Президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года. Вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации Белгородская областная дума VII созыва рассмотрела во вторник на своем первом заседании."Савченко утвержден", - сказал собеседник агентства. По его словам, кандидатуру Савченко утвердили единогласно.По итогам прошедших 11-13 сентября выборов Белгородской областной думы Савченко прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от "Единой России".В настоящее время законодательный орган государственной власти Белгородской области в СФ представляет Иван Кулабухов. Его полномочия заканчиваются в сентябре 2020 года. Кулабухов входит в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577413695.html
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совет федерации рф, белгородская областная дума, евгений савченко, политика

Экс-губернатора Белгородской области наделили полномочиями члена Совфеда

12:10 22.09.2020 (обновлено: 12:11 22.09.2020)
8333
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЕвгений Савченко
Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы наделили полномочиями члена Совета Федерации экс-губернатора Евгения Савченко, который по итогам выборов стал депутатом регионального заксобрания, сообщил РИА Новости представитель ЗС.
Президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года. Вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации Белгородская областная дума VII созыва рассмотрела во вторник на своем первом заседании.
"Савченко утвержден", - сказал собеседник агентства. По его словам, кандидатуру Савченко утвердили единогласно.
По итогам прошедших 11-13 сентября выборов Белгородской областной думы Савченко прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от "Единой России".
В настоящее время законодательный орган государственной власти Белгородской области в СФ представляет Иван Кулабухов. Его полномочия заканчиваются в сентябре 2020 года. Кулабухов входит в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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