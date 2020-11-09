https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583721822.html
Песков ответил на вопрос о назначении врио главы Белгородской области
Песков ответил на вопрос о назначении врио главы Белгородской области
Как только будет решение о назначении врио губернатора Белгородской области, Кремль проинформирует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:19
2020-11-09T12:19
2020-11-09T12:23
дмитрий песков
владимир путин
белгородская область
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Как только будет решение о назначении врио губернатора Белгородской области, Кремль проинформирует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как только президент примет решение о назначении исполняющего обязанности, мы вас проинформируем. Будет выпущен соответствующий указ. Вы знаете, что президентские кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках назначения врио губернатора Белгородской области.Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко.
https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, белгородская область, политика