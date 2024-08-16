https://ria.ru/20240816/stroiteli-1966582312.html

Челябинские строители продолжают восстанавливать поврежденные объекты ДНР

Челябинские строители продолжают восстанавливать поврежденные объекты ДНР - РИА Новости, 16.08.2024

Челябинские строители продолжают восстанавливать поврежденные объекты ДНР

Челябинская область продолжает оказывать помощь Донецкой Народной Республике, восстанавливая жилые дома, социальные объекты, также практически заново отстроен... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:36

2024-08-16T13:36

2024-08-16T13:36

челябинская область

волноваха

донецкая народная республика

алексей текслер

евгений савченко

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Челябинская область продолжает оказывать помощь Донецкой Народной Республике, восстанавливая жилые дома, социальные объекты, также практически заново отстроен храм в Волновахе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. Челябинский губернатор работает в Донецкой Народной Республике, рабочую поездку он начал с осмотра восстановленного многоквартирного дома в городе Донском Волновахского района - пятиэтажный дом сильно пострадал в результате обстрелов ВСУ. "Южноуральские строители восстановили поврежденные участки стен и перекрытий, смонтировали кровлю, обустроили подъезды, заменили окна и двери, а также застеклили балконы и лоджии, восстановили все необходимые системы в здании, утеплили стены и провели благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении. Также губернатор осмотрел детский сад №47 "Звездочка" города Волноваха, который восстанавливают силами Челябинской области. "Работы нужно скорее завершить, дети уже заждались. Я рассчитываю на то, что в начале сентября в детский сад уже придут дети", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера, обращенные к подрядчику. По данным правительства, в здании детского сада выполнены работы по восстановлению всех поврежденных участков стен, смонтирована кровля, проведена внутренняя отделка помещений, установлены окна и двери. Выполнен ремонт внутренних систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, благоустроена прилегающая территория, поясняется в сообщении. Кроме того, Текслер побывал в Свято-Преображенском храме в Волновахе, который восстановлен силами южноуральцев. "Свято-Преображенский храм был разрушен в ходе боевых действий. После ударов артиллерийских снарядов ВСУ здание практически полностью сгорело, при этом огонь не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина, местные жители считают это чудом", - говорится в сообщении. Во время предыдущей поездки Алексея Текслера в ДНР к нему обратился протоиерей Александр Костин с просьбой о помощи в восстановлении объекта. "Регион подключился к решению этой проблемы. Строители провели демонтаж разрушенных элементов здания, восстановили каркас и купола, произвели наружную отделку здания, установили отопительное оборудование, провели внутреннюю отделку", - поясняет пресс-служба. Далее Текслер ознакомился с работой социального фонда и центра "Работа России" в Волновахе. Организации располагаются в одном здании, которое имело значительные повреждения в результате боевых действий, в здании проведен капитальный ремонт, установлена вся необходимая мебель и техника, поясняет пресс-служба. По словам члена Общественный палаты Челябинской области Евгения Савченко, реальная помощь и поддержка – это именно то, что сейчас нужно не только всем участникам спецоперации, но и жителям новых территорий, которым важно почувствовать, что Россия – их любящая Родина. "И такую помощь на регулярной основе жители и власти Челябинской области оказывают побратимам из Донбасса, проживающим в Волновахе, Ясиноватой и в Авдеевке. Это не только гуманитарные грузы, но реально восстановлены и построены около 50 объектов социальной инфраструктуры — жилые дома, школы, детские сады, дороги. Создаются условия для жизни и ее цикличного воспроизводства в условиях защищенности и безопасности", – цитирует пресс-служба палаты слова Савченко. Как отметила начальник управления образования Красноармейского района Светлана Маклакова, девиз "Все для фронта! Все для Победы!" объединил южноуральцев, и нет сегодня человека, который думал бы иначе. "В районе создан штаб СВО. Идет сбор денежных средств, продуктов, медикаментов, инструментов, маскировочных сетей. Волонтеры стараются приобрести все, что заказывают наши земляки с фронта. Учащиеся воодушевлены примером взрослых. В школах района проводятся акции по сбору вещей для военных, дети изготавливают окопные свечи, пишут письма военнослужащим. На каждом районном мероприятии стоит ящик для сбора средств, внести свой денежный вклад могут все желающие. Активные женщины без остановки продолжают плести маскировочные сети, вязать носки", – цитирует пресс-служба палаты слова Маклаковой. По данным правительства региона, Южный Урал проводит восстановительные работы в подшефных территориях – городе Ясиноватой и Волновахском районе с 2022 года. За это время в территориях восстановлено 82 объекта, среди которых больницы, детские сады, жилые дома, отремонтированы дороги, благоустроена территория. С этого года южноуральцы начали работать в Авдеевке. Регион регулярно передает в подшефные территории спецтехнику, стройматериалы и гуманитарную помощь. В сборе принимают участие предприятия, общественные организации и неравнодушные граждане. Так, партия "Единая Россия" с 2022 года направила в новые территории более 915 тонн гуманитарного груза.

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https://ria.ru/20240807/sportkompleks-1964620886.html

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Артем Смирнов

волноваха, донецкая народная республика, алексей текслер, евгений савченко