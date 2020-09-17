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https://ria.ru/20200917/gubernator-1577406781.html
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:45
2020-09-17T22:42
евгений савченко
белгородская область
политика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, возглавлявший регион с 1993 года, объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба облправительства.Информация о том, что Савченко планирует объявить о своей отставке, появилась в четверг в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале "Белгород № 1", ссылающемся сразу на два источника. В областном правительстве РИА Новости не подтвердили слухи об отставке Савченко, заявив, что он "находится на своем рабочем месте и работает в штатном режиме"."Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> в связи с избранием депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной Думы</a>, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы правительства, 22 сентября на первом заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от регионального законодательного собрания.Ранее в четверг Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы Российского экологического оператора (РЭО) <a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Буцаева</a>.Из документа следует, что кандидатуру Буцаева должна утвердить областная дума, заседание которой состоится 22 сентября.Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей.
https://ria.ru/20200828/beglov-1576429178.html
https://ria.ru/20200623/1573355925.html
27 лет просидел и ушёл сам, не думая что без него что-то развалится. Уважуха.
115
Последний из могикан... Спасибо, губернатор!
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белгородская область
РИА Новости
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евгений савченко, белгородская область, политика

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

18:45 17.09.2020 (обновлено: 22:42 17.09.2020)
62618
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкИзбранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба облправительства.
Информация о том, что Савченко планирует объявить о своей отставке, появилась в четверг в Telegram-канале "Белгород № 1", ссылающемся сразу на два источника. В областном правительстве РИА Новости не подтвердили слухи об отставке Савченко, заявив, что он "находится на своем рабочем месте и работает в штатном режиме".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 13:31
Губернатор Петербурга Беглов продолжает работу на фоне слухов об отставке
"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства, 22 сентября на первом заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от регионального законодательного собрания.
Ранее в четверг Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.
Из документа следует, что кандидатуру Буцаева должна утвердить областная дума, заседание которой состоится 22 сентября.
Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 12:58
Пресс-служба кировского губернатора опровергла сообщение о его отставке
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Обсудить 44
Евгений СавченкоБелгородская областьПолитика
Популярные комментарии
27 лет просидел и ушёл сам, не думая что без него что-то развалится. Уважуха.
17 сентября, 18:52
Телепут ЗапутТелепут Запут
761222023
Последний из могикан... Спасибо, губернатор!
17 сентября, 18:55
vv.p.neznamov
91401116
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