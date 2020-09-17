https://ria.ru/20200917/gubernator-1577406781.html

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:45

2020-09-17T18:45

2020-09-17T22:42

евгений савченко

белгородская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150525/52/1505255226_0:164:3057:1884_1400x0_80_0_0_6908f0ec70dcd02882ab941222847b6b.jpg

<strong>ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, возглавлявший регион с 1993 года, объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба облправительства.Информация о том, что Савченко планирует объявить о своей отставке, появилась в четверг в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале "Белгород № 1", ссылающемся сразу на два источника. В областном правительстве РИА Новости не подтвердили слухи об отставке Савченко, заявив, что он "находится на своем рабочем месте и работает в штатном режиме"."Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> в связи с избранием депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной Думы</a>, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы правительства, 22 сентября на первом заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от регионального законодательного собрания.Ранее в четверг Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы Российского экологического оператора (РЭО) <a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Буцаева</a>.Из документа следует, что кандидатуру Буцаева должна утвердить областная дума, заседание которой состоится 22 сентября.Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей.

https://ria.ru/20200828/beglov-1576429178.html

https://ria.ru/20200623/1573355925.html

Телепут Запут 27 лет просидел и ушёл сам, не думая что без него что-то развалится. Уважуха. 115

v.p.neznamov Последний из могикан... Спасибо, губернатор! 113

44

белгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений савченко, белгородская область, политика