https://ria.ru/20240604/savchenko-1950534438.html
Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда
Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда - РИА Новости, 04.06.2024
Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда
Уходящий из Совфеда сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко намерен сосредоточиться на научной и экспертной работе, предложить действенный... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:51
2024-06-04T23:51
2024-06-04T23:51
политика
россия
белгородская область
евгений савченко
вячеслав тимченко
российская академия наук
белгородская областная дума
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Уходящий из Совфеда сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко намерен сосредоточиться на научной и экспертной работе, предложить действенный механизм решения демографической проблемы России. Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Савченко досрочно слагает полномочия по собственному желанию. Вопрос включен в повестку заседания на 5 июня. "Моё решение связано с желанием более глубоко сосредоточиться на научной и экспертной работе, а именно: дальнейшей проработке концепции солидарного общества, а также предложить действенный механизм решения демографической проблемы России. В качестве руководителя регионального представительства РАН по Белгородской области я планирую продолжить исследования по альтернативному земледелию и энергетике", - написал Савченко в своем Telegram-канале. Он поблагодарил депутатов Белгородской областной Думы за оказанное доверие представлять область в Совете Федерации. "Благодарю руководителей верхней палаты российского парламента и всех сенаторов за плодотворное сотрудничество, а руководство области за помощь в реализации моих дальнейших планов", - заключил политик.
https://ria.ru/20240604/polnomochiya-1950504000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, белгородская область, евгений савченко, вячеслав тимченко, российская академия наук, белгородская областная дума, совет федерации рф
Политика, Россия, Белгородская область, Евгений Савченко, Вячеслав Тимченко, Российская академия наук, Белгородская областная Дума, Совет Федерации РФ
Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда
Уходящий из Совфеда Савченко планирует заняться научной и экспертной работой