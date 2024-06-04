https://ria.ru/20240604/savchenko-1950534438.html

Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда

Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда - РИА Новости, 04.06.2024

Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда

Уходящий из Совфеда сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко намерен сосредоточиться на научной и экспертной работе, предложить действенный... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T23:51

2024-06-04T23:51

2024-06-04T23:51

политика

россия

белгородская область

евгений савченко

вячеслав тимченко

российская академия наук

белгородская областная дума

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Уходящий из Совфеда сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко намерен сосредоточиться на научной и экспертной работе, предложить действенный механизм решения демографической проблемы России. Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Савченко досрочно слагает полномочия по собственному желанию. Вопрос включен в повестку заседания на 5 июня. "Моё решение связано с желанием более глубоко сосредоточиться на научной и экспертной работе, а именно: дальнейшей проработке концепции солидарного общества, а также предложить действенный механизм решения демографической проблемы России. В качестве руководителя регионального представительства РАН по Белгородской области я планирую продолжить исследования по альтернативному земледелию и энергетике", - написал Савченко в своем Telegram-канале. Он поблагодарил депутатов Белгородской областной Думы за оказанное доверие представлять область в Совете Федерации. "Благодарю руководителей верхней палаты российского парламента и всех сенаторов за плодотворное сотрудничество, а руководство области за помощь в реализации моих дальнейших планов", - заключил политик.

https://ria.ru/20240604/polnomochiya-1950504000.html

https://ria.ru/20231002/ryzhkov-1900071762.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, белгородская область, евгений савченко, вячеслав тимченко, российская академия наук, белгородская областная дума, совет федерации рф