https://ria.ru/20211119/tseny-1759804939.html

В Совфеде предложили создать комиссию для регулирования цен на продукты

В Совфеде предложили создать комиссию для регулирования цен на продукты - РИА Новости, 19.11.2021

В Совфеде предложили создать комиссию для регулирования цен на продукты

В Совете Федерации планируют создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:55

2021-11-19T13:55

2021-11-19T13:55

экономика

евгений савченко

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации планируют создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты в пятницу выступил сенатор Евгений Савченко."Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен", - сказал парламентарий.Он отметил, что зачастую изменение российских цен на товары первой необходимости, включая продукты, происходит из-за того, что внутренний рынок России плохо защищен от мировых тенденций.По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, такую комиссию мог бы возглавить вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

https://ria.ru/20211119/napitki-1759779191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евгений савченко, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия