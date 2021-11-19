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В Совфеде предложили создать комиссию для регулирования цен на продукты
В Совфеде предложили создать комиссию для регулирования цен на продукты - РИА Новости, 19.11.2021
В Совфеде предложили создать комиссию для регулирования цен на продукты
В Совете Федерации планируют создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:55
2021-11-19T13:55
2021-11-19T13:55
экономика
евгений савченко
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации планируют создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты в пятницу выступил сенатор Евгений Савченко."Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен", - сказал парламентарий.Он отметил, что зачастую изменение российских цен на товары первой необходимости, включая продукты, происходит из-за того, что внутренний рынок России плохо защищен от мировых тенденций.По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, такую комиссию мог бы возглавить вице-спикер СФ Андрей Яцкин.
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экономика, евгений савченко, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
В Совфеде предложили создать комиссию для регулирования цен на продукты
Сенатор Савченко предложил создать комиссию для регулирования цен на продукты