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https://ria.ru/20200922/otstavka-1577590612.html
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора Савченко
Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:02
2020-09-22T16:44
евгений савченко
белгородская область
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> принял отставку губернатора Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/">Евгения Савченко</a>.Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко. Документ вступил в силу.Исполнять обязанности главы Белгородской области будет первый заместитель бывшего губернатора Денис Буцуев, который ранее руководил Российским экологическим оператором (РЭО).По итогам состоявшихся в сентябре выборов Белгородской областной думы Савченко прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от партии "Единая Россия". Представитель заксобрания заявил РИА Новости, что экс-губернатора наделили полномочиями <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a>. Его кандидатуру утвердили единогласно на первом заседании облдумы VII созыва. Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017-го он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей. О решении покинуть занимаемый пост по собственному желанию Савченко объявил 17 сентября.
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577413695.html
Очень долго был на посту губернатора, по крайней мере область Белгородская одна из лучших в стране(личное мнение)
33
Кому отрадно? Ушел один из сильнейших губернаторов.
24
22
белгородская область
РИА Новости
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евгений савченко, белгородская область, политика

Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора Савченко

12:02 22.09.2020 (обновлено: 16:44 22.09.2020)
43592
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЕвгений Савченко
Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко. Документ вступил в силу.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
17 сентября, 19:59
Биография Евгения Савченко
Исполнять обязанности главы Белгородской области будет первый заместитель бывшего губернатора Денис Буцуев, который ранее руководил Российским экологическим оператором (РЭО).
По итогам состоявшихся в сентябре выборов Белгородской областной думы Савченко прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от партии "Единая Россия". Представитель заксобрания заявил РИА Новости, что экс-губернатора наделили полномочиями Совета Федерации. Его кандидатуру утвердили единогласно на первом заседании облдумы VII созыва.
Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017-го он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей. О решении покинуть занимаемый пост по собственному желанию Савченко объявил 17 сентября.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
17 сентября, 21:12
В КПРФ оценили итоги работы Евгения Савченко в Белгородской области
9924109938
Обсудить22
Евгений СавченкоБелгородская областьПолитика
Популярные комментарии
Очень долго был на посту губернатора, по крайней мере область Белгородская одна из лучших в стране(личное мнение)
22 сентября, 12:24
Майкл БеднякМайкл Бедняк
3110001
Кому отрадно? Ушел один из сильнейших губернаторов.
22 сентября, 12:52
НСНаблюдатель Сторонний
2310000
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