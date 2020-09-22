https://ria.ru/20200922/otstavka-1577590612.html
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора Савченко
Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:02
2020-09-22T12:02
2020-09-22T16:44
евгений савченко
белгородская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577590808_0:227:3057:1947_1400x0_80_0_0_52645e93efbc2f4823dd778fa158ecbc.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> принял отставку губернатора Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/">Евгения Савченко</a>.Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко. Документ вступил в силу.Исполнять обязанности главы Белгородской области будет первый заместитель бывшего губернатора Денис Буцуев, который ранее руководил Российским экологическим оператором (РЭО).По итогам состоявшихся в сентябре выборов Белгородской областной думы Савченко прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от партии "Единая Россия". Представитель заксобрания заявил РИА Новости, что экс-губернатора наделили полномочиями <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a>. Его кандидатуру утвердили единогласно на первом заседании облдумы VII созыва. Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017-го он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей. О решении покинуть занимаемый пост по собственному желанию Савченко объявил 17 сентября.
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577413695.html
Майкл Бедняк
Очень долго был на посту губернатора, по крайней мере область Белгородская одна из лучших в стране(личное мнение)
33
Наблюдатель Сторонний
Кому отрадно? Ушел один из сильнейших губернаторов.
24
22
белгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577590808_92:0:2821:2047_1400x0_80_0_0_c437fb8aa3e7659b944a9739b4f94587.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений савченко, белгородская область, политика