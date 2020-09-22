https://ria.ru/20200922/otstavka-1577590612.html

Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора Савченко

Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:02

2020-09-22T12:02

2020-09-22T16:44

евгений савченко

белгородская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577590808_0:227:3057:1947_1400x0_80_0_0_52645e93efbc2f4823dd778fa158ecbc.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> принял отставку губернатора Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/">Евгения Савченко</a>.Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко. Документ вступил в силу.Исполнять обязанности главы Белгородской области будет первый заместитель бывшего губернатора Денис Буцуев, который ранее руководил Российским экологическим оператором (РЭО).По итогам состоявшихся в сентябре выборов Белгородской областной думы Савченко прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от партии "Единая Россия". Представитель заксобрания заявил РИА Новости, что экс-губернатора наделили полномочиями <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a>. Его кандидатуру утвердили единогласно на первом заседании облдумы VII созыва. Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017-го он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей. О решении покинуть занимаемый пост по собственному желанию Савченко объявил 17 сентября.

https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html

https://ria.ru/20200917/savchenko-1577413695.html

Майкл Бедняк Очень долго был на посту губернатора, по крайней мере область Белгородская одна из лучших в стране(личное мнение) 33

Наблюдатель Сторонний Кому отрадно? Ушел один из сильнейших губернаторов. 24

22

белгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений савченко, белгородская область, политика