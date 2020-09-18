Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/savchenko-1577437819.html
Источник сообщил, что белгородский губернатор станет сенатором
Белгородский губернатор Евгений Савченко, подавший в четверг в отставку, переходит в Совет Федерации и должен начать работу сенатором 7 октября, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:06
2020-09-18T13:25
белгородская областная дума
россия
совет федерации рф
евгений савченко
белгородская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577406941_0:115:3233:1933_1400x0_80_0_0_3e303d99e9cb11f663f8429efbf584df.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Белгородский губернатор <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, подавший в четверг в отставку, переходит в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> и должен начать работу сенатором 7 октября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде."На следующей неделе, как ожидается, Савченко будет наделен полномочиями сенатора. Мы ждем его к заседанию 7 октября", - сказал собеседник агентства.По его словам, Савченко будет представлять <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородскую областную думу</a>."Савченко на последних выборах избрался в областную думу <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> депутатом, это позволит ему быть назначенным сенатором от облдумы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html
россия
белгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577406941_118:0:2847:2047_1400x0_80_0_0_857350660aa59402253a63571710afe9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская областная дума, россия, совет федерации рф, евгений савченко, белгородская область, политика

Источник сообщил, что белгородский губернатор станет сенатором

13:06 18.09.2020 (обновлено: 13:25 18.09.2020)
2100
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Евгений Савченко
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Белгородский губернатор Евгений Савченко, подавший в четверг в отставку, переходит в Совет Федерации и должен начать работу сенатором 7 октября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"На следующей неделе, как ожидается, Савченко будет наделен полномочиями сенатора. Мы ждем его к заседанию 7 октября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Савченко будет представлять Белгородскую областную думу.
"Савченко на последних выборах избрался в областную думу Белгородской области депутатом, это позволит ему быть назначенным сенатором от облдумы", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:59
Биография Евгения Савченко
120013
Обсудить0
Белгородская областная ДумаРоссияСовет Федерации РФЕвгений СавченкоБелгородская областьПолитика
Рекомендуем
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Автор песни с цитатой Лукашенко объяснил участие в клипе россиян
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
В Доме Романовых оценили голливудский фильм о святой княжне Анастасии
Дождь в Москве
На Москву снова обрушился сильный дождь
СПЧ ООН
СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией
Здание Государственной думы РФ
В России могут вырасти штрафы за разглашение персональных данных
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко
Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом
Здание МИД России
Источник оценил отказ Киева внести в конституцию особый статус Донбасса
Церемония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани
Правительство Татарстана сложило полномочия
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи
Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Сотрудники Федеральной службы охраны
Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: если бы в РФ нашли следы химоружия, Путину бы сразу доложили
Алексей Навальный
В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния