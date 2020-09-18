https://ria.ru/20200918/savchenko-1577437819.html

Источник сообщил, что белгородский губернатор станет сенатором

Белгородский губернатор Евгений Савченко, подавший в четверг в отставку, переходит в Совет Федерации и должен начать работу сенатором 7 октября, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:06

2020-09-18T13:06

2020-09-18T13:25

белгородская областная дума

россия

совет федерации рф

евгений савченко

белгородская область

политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Белгородский губернатор <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, подавший в четверг в отставку, переходит в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> и должен начать работу сенатором 7 октября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде."На следующей неделе, как ожидается, Савченко будет наделен полномочиями сенатора. Мы ждем его к заседанию 7 октября", - сказал собеседник агентства.По его словам, Савченко будет представлять <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородскую областную думу</a>."Савченко на последних выборах избрался в областную думу <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> депутатом, это позволит ему быть назначенным сенатором от облдумы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html

россия

белгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская областная дума, россия, совет федерации рф, евгений савченко, белгородская область, политика