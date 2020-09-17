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https://ria.ru/20200917/savchenko-1577413695.html
В КПРФ оценили итоги работы Евгения Савченко в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, объявивший о своей отставке, оставляет регион в неплохом состоянии, считает первый секретарь Белгородского... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:12
2020-09-17T21:12
кпрф
белгородская областная дума
евгений савченко
политика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, объявивший о своей отставке, оставляет регион в неплохом состоянии, считает первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов.<a href="http://ria.ru/person_Nadezhda_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Савченко</a> вечером в четверг объявил о решении уйти в отставку."Для нас была полной неожиданностью отставка губернатора. Мы все-таки думали, что он будет работать до конца, хотя было много слухов, что он будет уходить... Область губернатор оставляет в довольно-таки неплохом состоянии. можно сказать", - сказал Панов РИА Новости.По словам Панова, в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> население живет "на более-менее нормальном уровне", если сравнивать с другими регионами."Область ремонтируется, дороги везде сейчас неплохие стали, и <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгород</a> очень красивый стал, и <a href="http://ria.ru/location_Staryjj_Oskol/" target="_blank" data-auto="true">Старый Оскол</a> сейчас развивается, то есть деньги вкладываются в область. А, соответственно, это и создание рабочих мест, и более-менее люди получают зарплату. Но это, опять же, на определенном уровне, который у нас в стране возможен в рамках действующего законодательства", - сказал Панов.При этом представитель КПРФ отметил, что Савченко "был довольно жёсток и контролировал всю область целиком"."Он полностью определял политику области, полностью определял политику экономическую - кто и как должен развиваться, где, в каком направлении", - добавил Панов.По его словам, перед преемником Савченко есть определенные задачи, которые надо решить - в частности, серьезную нехватку врачей, которая в некоторых районах достигает 60%."Мы считаем, что надо больше денег расходовать на социальные нужды, на поддержку населения, нежели было", - сказал Панов.Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29% голосов избирателей.На первом заседании <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a> 22 сентября планируется наделить Савченко полномочиями члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> – представителя от регионального законодательного собрания.
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html
https://ria.ru/20200917/gubernator-1577411754.html
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кпрф, белгородская областная дума, евгений савченко, политика

В КПРФ оценили итоги работы Евгения Савченко в Белгородской области

21:12 17.09.2020
870
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкИзбранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, объявивший о своей отставке, оставляет регион в неплохом состоянии, считает первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов.
Савченко вечером в четверг объявил о решении уйти в отставку.
"Для нас была полной неожиданностью отставка губернатора. Мы все-таки думали, что он будет работать до конца, хотя было много слухов, что он будет уходить... Область губернатор оставляет в довольно-таки неплохом состоянии. можно сказать", - сказал Панов РИА Новости.
По словам Панова, в Белгородской области население живет "на более-менее нормальном уровне", если сравнивать с другими регионами.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 19:59
Биография Евгения Савченко
"Область ремонтируется, дороги везде сейчас неплохие стали, и Белгород очень красивый стал, и Старый Оскол сейчас развивается, то есть деньги вкладываются в область. А, соответственно, это и создание рабочих мест, и более-менее люди получают зарплату. Но это, опять же, на определенном уровне, который у нас в стране возможен в рамках действующего законодательства", - сказал Панов.
При этом представитель КПРФ отметил, что Савченко "был довольно жёсток и контролировал всю область целиком".
"Он полностью определял политику области, полностью определял политику экономическую - кто и как должен развиваться, где, в каком направлении", - добавил Панов.
По его словам, перед преемником Савченко есть определенные задачи, которые надо решить - в частности, серьезную нехватку врачей, которая в некоторых районах достигает 60%.
"Мы считаем, что надо больше денег расходовать на социальные нужды, на поддержку населения, нежели было", - сказал Панов.
Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29% голосов избирателей.
На первом заседании Белгородской областной думы 22 сентября планируется наделить Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от регионального законодательного собрания.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 20:16
В ЛДПР прокомментировали отставку белгородского губернатора
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КПРФБелгородская областная ДумаЕвгений СавченкоПолитика
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