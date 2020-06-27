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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573565423.html
Главы трех регионов ЦФО проголосовали по поправкам
Главы Белгородской, Ярославской и Владимирской областей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщают пресс-службы правительств и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:36
голосование по поправкам в конституцию
владимир сипягин
евгений савченко
владимир путин
москва
владимирская область
белгородская область
нижегородская область
ярославская область
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владимир сипягин, евгений савченко, владимир путин, москва, владимирская область, белгородская область, нижегородская область, ярославская область, общество

Главы трех регионов ЦФО проголосовали по поправкам

18:36 27.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Главы Белгородской, Ярославской и Владимирской областей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщают пресс-службы правительств и администраций регионов.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать голос у россиян есть с 25 июня. В первый день голосования проголосовали главы 10 регионов центра России - Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей.
Глава Дагестана Владимир Васильев
Вчера, 16:08Голосование по поправкам в Конституцию
Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что голосовал за поправки.
"Я голосовал за сильное государство... за социальное государство, которое способно, на мой взгляд, обеспечить творческое развитие жителей и охрану их здоровья. Я голосовал за историческую преемственность поколений, за культурную идентичность. Самое главное, я проголосовал за духовное, нравственное возрождение России как основу ее устойчивого и гармоничного развития в будущем", - сказал он.
С ним согласен и глава Ярославской области Дмитрий Миронов. "Проголосовал за сильную страну, которая несет ответственность за своих граждан, живет независимо и гордо", – подчеркнул он.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пришел голосовать вместе со старшей дочерью Елизаветой, которая голосовала впервые. "Всего в пакете около 50 поправок, и я готов подписаться, что ни одна из них не является лишней, случайной или внесена по каким-то субъективным мотивам. Это единый, глубоко продуманный комплекс решений по укреплению российского государства и повышению качества жизни его граждан", - подчеркнул Сипягин.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Нижегородская область и Москва стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
Александр Моор
Вчера, 16:08Голосование по поправкам в Конституцию
Главы еще двух уральских регионов проголосовали по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир СипягинЕвгений СавченкоВладимир ПутинМоскваВладимирская областьБелгородская областьНижегородская областьЯрославская областьОбщество
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