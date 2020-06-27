Главы трех регионов ЦФО проголосовали по поправкам

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать голос у россиян есть с 25 июня. В первый день голосования проголосовали главы 10 регионов центра России - Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей.

"Я голосовал за сильное государство... за социальное государство, которое способно, на мой взгляд, обеспечить творческое развитие жителей и охрану их здоровья. Я голосовал за историческую преемственность поколений, за культурную идентичность. Самое главное, я проголосовал за духовное, нравственное возрождение России как основу ее устойчивого и гармоничного развития в будущем", - сказал он.