Главы трех регионов ЦФО проголосовали по поправкам

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Главы Белгородской, Ярославской и Владимирской областей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщают пресс-службы правительств и администраций регионов.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать голос у россиян есть с 25 июня. В первый день голосования проголосовали главы 10 регионов центра России - Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что голосовал за поправки.
"Я голосовал за сильное государство... за социальное государство, которое способно, на мой взгляд, обеспечить творческое развитие жителей и охрану их здоровья. Я голосовал за историческую преемственность поколений, за культурную идентичность. Самое главное, я проголосовал за духовное, нравственное возрождение России как основу ее устойчивого и гармоничного развития в будущем", - сказал он.
С ним согласен и глава Ярославской области Дмитрий Миронов. "Проголосовал за сильную страну, которая несет ответственность за своих граждан, живет независимо и гордо", – подчеркнул он.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пришел голосовать вместе со старшей дочерью Елизаветой, которая голосовала впервые. "Всего в пакете около 50 поправок, и я готов подписаться, что ни одна из них не является лишней, случайной или внесена по каким-то субъективным мотивам. Это единый, глубоко продуманный комплекс решений по укреплению российского государства и повышению качества жизни его граждан", - подчеркнул Сипягин.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Нижегородская область и Москва стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.