https://ria.ru/20240604/polnomochiya-1950504000.html

Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко

Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко - РИА Новости, 04.06.2024

Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко

Вопросы о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и сенатора Евгения Савченко включены в повестку заседания... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:45

2024-06-04T19:45

2024-06-04T19:45

политика

россия

республика алтай

андрей турчак

евгений савченко

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопросы о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и сенатора Евгения Савченко включены в повестку заседания верхней палаты российского парламента 5 июня, говорится в повестке, размещенной на сайте Совета Федерации. Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщал РИА Новости, что палата на пленарном заседании в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Турчака, которого ранее президент РФ назначил врио губернатора Республики Алтай. Тимченко также сообщил, что сенаторы намерены обсудить вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Савченко, который намерен заняться "здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала".

https://ria.ru/20240604/senator-1950494142.html

россия

республика алтай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, республика алтай, андрей турчак, евгений савченко, вячеслав тимченко