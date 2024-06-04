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Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко - РИА Новости, 04.06.2024
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19:45 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/polnomochiya-1950504000.html
Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко
Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко - РИА Новости, 04.06.2024
Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко
Вопросы о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и сенатора Евгения Савченко включены в повестку заседания... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:45
2024-06-04T19:45
политика
россия
республика алтай
андрей турчак
евгений савченко
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопросы о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и сенатора Евгения Савченко включены в повестку заседания верхней палаты российского парламента 5 июня, говорится в повестке, размещенной на сайте Совета Федерации. Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщал РИА Новости, что палата на пленарном заседании в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Турчака, которого ранее президент РФ назначил врио губернатора Республики Алтай. Тимченко также сообщил, что сенаторы намерены обсудить вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Савченко, который намерен заняться "здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала".
https://ria.ru/20240604/senator-1950494142.html
россия
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политика, россия, республика алтай, андрей турчак, евгений савченко, вячеслав тимченко
Политика, Россия, Республика Алтай, Андрей Турчак, Евгений Савченко, Вячеслав Тимченко
Совфед назначил дату обсуждения прекращения полномочий Турчака и Савченко

Сенаторы 5 июня обсудят досрочное прекращение полномочий Турчака и Савченко

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопросы о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и сенатора Евгения Савченко включены в повестку заседания верхней палаты российского парламента 5 июня, говорится в повестке, размещенной на сайте Совета Федерации.
Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщал РИА Новости, что палата на пленарном заседании в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Турчака, которого ранее президент РФ назначил врио губернатора Республики Алтай. Тимченко также сообщил, что сенаторы намерены обсудить вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Савченко, который намерен заняться "здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала".
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ПолитикаРоссияРеспублика АлтайАндрей ТурчакЕвгений СавченкоВячеслав Тимченко
 
 
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