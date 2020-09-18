https://ria.ru/20200918/otstavka-1577435832.html
В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора от отставке
В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора Евгения Савченко об отставке, будут контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:38
2020-09-18T12:38
2020-09-18T12:39
денис буцаев
евгений савченко
дмитрий песков
белгородская область
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Савченко</a> об отставке, будут контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, в четверг объявил о своей отставке. Он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО <a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Буцаева</a>, кандидатуру которого должна утвердить областная дума на заседании 22 сентября."Нет, мы пока ничего не получали на этот счет, там, видимо, будут контакты осуществляться, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577413695.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис буцаев, евгений савченко, дмитрий песков, белгородская область, политика