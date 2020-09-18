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В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора от отставке
В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора Евгения Савченко об отставке, будут контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:38
2020-09-18T12:39
денис буцаев
евгений савченко
дмитрий песков
белгородская область
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Савченко</a> об отставке, будут контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a> Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, в четверг объявил о своей отставке. Он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО <a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Буцаева</a>, кандидатуру которого должна утвердить областная дума на заседании 22 сентября."Нет, мы пока ничего не получали на этот счет, там, видимо, будут контакты осуществляться, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.
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денис буцаев, евгений савченко, дмитрий песков, белгородская область, политика

В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора от отставке

12:38 18.09.2020 (обновлено: 12:39 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Евгений Савченко
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора Евгения Савченко об отставке, будут контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, в четверг объявил о своей отставке. Он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО Дениса Буцаева, кандидатуру которого должна утвердить областная дума на заседании 22 сентября.
"Нет, мы пока ничего не получали на этот счет, там, видимо, будут контакты осуществляться, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Денис БуцаевЕвгений СавченкоДмитрий ПесковБелгородская областьПолитика
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