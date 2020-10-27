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https://ria.ru/20201027/gubernator-1581732052.html
Путин пока не принял решения о назначении и.о. главы Белгородской области
Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения о назначении и.о. главы Белгородской области, где после досрочной отставки губернатора предстоят выборы,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:34
2020-10-27T12:34
евгений савченко
дмитрий песков
владимир путин
белгородская область
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пока не принял решения о назначении и.о. главы <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, где после досрочной отставки губернатора предстоят выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, пока президент не принял решение", - ответил Песков на вопрос, утвердил ли Путин врио губернатора Белгородской области.На ремарку о том, что с момента сложения полномочий предыдущего губернатора прошло около месяца, а в стране - вспышка коронавируса, Песков добавил, что "в данном случае это не означает, что там не ведется работа".На утончающий вопрос о том, кто обеспечивает эту работу в отсутствие и губернатора, и врио, Песков ответил, что "врио в любом случае есть"."В любом случае есть человек, который, что называется, который сидит на хозяйстве", - добавил Песков, не став уточнять, кто это именно, поскольку не владеет информацией.<a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО <a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Буцаева</a>, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Позже Путин подписал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Савченко. На прошлой неделе он приступил к работе сенатором, получив удостоверение из рук спикера Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Матвиенко</a>.
https://ria.ru/20200923/politika-1577636715.html
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html
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белгородская область
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евгений савченко, дмитрий песков, владимир путин, белгородская область, политика

Путин пока не принял решения о назначении и.о. главы Белгородской области

12:34 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения о назначении и.о. главы Белгородской области, где после досрочной отставки губернатора предстоят выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока президент не принял решение", - ответил Песков на вопрос, утвердил ли Путин врио губернатора Белгородской области.
Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 09:46
Бывший белгородский губернатор Савченко приступил к работе сенатором
На ремарку о том, что с момента сложения полномочий предыдущего губернатора прошло около месяца, а в стране - вспышка коронавируса, Песков добавил, что "в данном случае это не означает, что там не ведется работа".
"Все-таки, конечно, приоритет - обеспечение абсолютной бесперебойности работы региональных властей. В этом плане не должно быть сомнений. Как только президент примет решение, мы проинформируем вас", - отметил пресс-секретарь президента.
На утончающий вопрос о том, кто обеспечивает эту работу в отсутствие и губернатора, и врио, Песков ответил, что "врио в любом случае есть".
"В любом случае есть человек, который, что называется, который сидит на хозяйстве", - добавил Песков, не став уточнять, кто это именно, поскольку не владеет информацией.
Евгений Савченко, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО Дениса Буцаева, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Позже Путин подписал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Савченко. На прошлой неделе он приступил к работе сенатором, получив удостоверение из рук спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:59
Биография Евгения Савченко
 
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Евгений СавченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелгородская областьПолитика
 
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