https://ria.ru/20201027/gubernator-1581732052.html

Путин пока не принял решения о назначении и.о. главы Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения о назначении и.о. главы Белгородской области, где после досрочной отставки губернатора предстоят выборы,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:34

2020-10-27T12:34

2020-10-27T12:34

евгений савченко

дмитрий песков

владимир путин

белгородская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_184:0:2688:1408_1400x0_80_0_0_5c848d63d7d02899a66b2119d41a76a6.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пока не принял решения о назначении и.о. главы <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, где после досрочной отставки губернатора предстоят выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, пока президент не принял решение", - ответил Песков на вопрос, утвердил ли Путин врио губернатора Белгородской области.На ремарку о том, что с момента сложения полномочий предыдущего губернатора прошло около месяца, а в стране - вспышка коронавируса, Песков добавил, что "в данном случае это не означает, что там не ведется работа".На утончающий вопрос о том, кто обеспечивает эту работу в отсутствие и губернатора, и врио, Песков ответил, что "врио в любом случае есть"."В любом случае есть человек, который, что называется, который сидит на хозяйстве", - добавил Песков, не став уточнять, кто это именно, поскольку не владеет информацией.<a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО <a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Буцаева</a>, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Позже Путин подписал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Савченко. На прошлой неделе он приступил к работе сенатором, получив удостоверение из рук спикера Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Матвиенко</a>.

https://ria.ru/20200923/politika-1577636715.html

https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html

1

белгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений савченко, дмитрий песков, владимир путин, белгородская область, политика