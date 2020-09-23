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Бывший белгородский губернатор Савченко приступил к работе сенатором
Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко приступил в среду к работе сенатором, он получил удостоверение из рук спикера Совфеда Валентины... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:46
2020-09-23T10:12
евгений савченко
владимир путин
белгородская область
валентина матвиенко
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Бывший губернатор Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a> приступил в среду к работе сенатором, он получил удостоверение из рук спикера Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Матвиенко</a>.Приветствуя Савченко, Матвиенко назвала его "политическим тяжеловесом"."Евгений Степанович - политический тяжеловес, один из самых лучших губернаторов России - теперь в нашей команде. Уверена, что ваш опыт и ваши знания пригодятся в верхней палате, палате регионов", - сказала она.Савченко, возглавлявший <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородскую область</a> с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО <a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Буцаева</a>, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Во вторник президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Савченко.
https://ria.ru/20200923/politika-1577636930.html
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html
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евгений савченко, владимир путин, белгородская область, валентина матвиенко, политика

Бывший белгородский губернатор Савченко приступил к работе сенатором

09:46 23.09.2020 (обновлено: 10:12 23.09.2020)
321
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЕвгений Савченко
Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко приступил в среду к работе сенатором, он получил удостоверение из рук спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Приветствуя Савченко, Матвиенко назвала его "политическим тяжеловесом".
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"Евгений Степанович - политический тяжеловес, один из самых лучших губернаторов России - теперь в нашей команде. Уверена, что ваш опыт и ваши знания пригодятся в верхней палате, палате регионов", - сказала она.
Савченко, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы РЭО Дениса Буцаева, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Савченко.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:59
Биография Евгения Савченко
601003
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Евгений СавченкоВладимир ПутинБелгородская областьВалентина МатвиенкоПолитика
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