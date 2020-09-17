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https://ria.ru/20200917/gubernator-1577411754.html
В ЛДПР прокомментировали отставку белгородского губернатора
Объявивший об отставке губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, многое сделал для него, но в последнее время стал... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:16
2020-09-17T20:16
лдпр
евгений савченко
белгородская область
политика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Объявивший об отставке губернатор Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Савченко</a>, возглавлявший регион с 1993 года, многое сделал для него, но в последнее время стал немного отдаляться от него, заявил РИА Новости координатор Белгородского регионального отделения <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Евгений Дремов.Вечером в четверг <a href="http://ria.ru/person_Nadezhda_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Савченко</a> объявил о решении уйти в отставку."Задачи нового руководителя - наладить контакт с людьми, наладить контакт со всеми отраслями региона. И работать на благо региона и людей, которые в нем живут. Евгений Степанович в свое время сделал многое, конечно, для региона. В последнее время, мне кажется, начал немного отдаляться", - сказал Дремов.Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородскую область</a> с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29% голосов избирателей.На первом заседании <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a> 22 сентября планируется наделить Савченко полномочиями члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> – представителя от регионального законодательного собрания.
https://ria.ru/20200917/savchenko-1577410870.html
белгородская область
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лдпр, евгений савченко, белгородская область, политика

В ЛДПР прокомментировали отставку белгородского губернатора

20:16 17.09.2020
1931
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Евгений Савченко
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Объявивший об отставке губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, многое сделал для него, но в последнее время стал немного отдаляться от него, заявил РИА Новости координатор Белгородского регионального отделения ЛДПР Евгений Дремов.
Вечером в четверг Савченко объявил о решении уйти в отставку.
"Задачи нового руководителя - наладить контакт с людьми, наладить контакт со всеми отраслями региона. И работать на благо региона и людей, которые в нем живут. Евгений Степанович в свое время сделал многое, конечно, для региона. В последнее время, мне кажется, начал немного отдаляться", - сказал Дремов.
Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29% голосов избирателей.
На первом заседании Белгородской областной думы 22 сентября планируется наделить Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от регионального законодательного собрания.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 19:59
Биография Евгения Савченко
973422
Обсудить 0
ЛДПРЕвгений СавченкоБелгородская областьПолитика
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