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Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:41
2020-11-18T22:42
евгений савченко
владимир путин
белгородская область
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, сообщает пресс-служба Кремля."Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области", - говорится в сообщении.Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко.
https://ria.ru/20201118/gladkov-1585257246.html
https://ria.ru/20200923/politika-1577636715.html
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евгений савченко, владимир путин, белгородская область, политика

Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области

18:41 18.11.2020 (обновлено: 22:42 18.11.2020)
 
© Фото : Правительство СевастополяЗаместитель Губернатора Севастополя Вячеслав Гладков
Заместитель Губернатора Севастополя Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : Правительство Севастополя
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, сообщает пресс-служба Кремля.
"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области", - говорится в сообщении.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 21:29
Биография Вячеслава Гладкова
Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко.
Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 09:46
Бывший белгородский губернатор Савченко приступил к работе сенатором
 
Евгений СавченкоВладимир ПутинБелгородская областьПолитика
 
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