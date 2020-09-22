В Кремле прокомментировали отставку губернатора Белгородской области
12:47 22.09.2020 (обновлено: 13:05 22.09.2020)
1355
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что вряд ли можно говорить о дозированных отставках губернаторов в России, все зависит от развития ситуации и решений самих глав регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года. Ранее Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем Буцаева, его кандидатуру на заседании во вторник единогласно утвердила облдума.
"Во-первых, наверное, говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки, их будет больше или меньше, вряд ли (возможно). Можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорить с большой долей уверенности", - рассказал Песков журналистам, комментируя сообщения о том, что губернаторских отставок в ближайшее время якобы будет мало.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "все зависит от развития ситуации, от решений, которые принимают сами руководители регионов".
"А что касается ожиданно или неожиданно, то мы таких комментариев не даем. Поступило заявление об отставке", - ответил Песков на вопрос о том, было ли прошение Савченко об отставке неожиданным.
21 сентября, 20:59Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына