Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/otstavka-1577593767.html
В Кремле прокомментировали отставку губернатора Белгородской области
В Кремле считают, что вряд ли можно говорить о дозированных отставках губернаторов в России, все зависит от развития ситуации и решений самих глав регионов,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:47
2020-09-22T13:05
евгений савченко
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577590839_0:0:2946:1657_1400x0_80_0_0_09e392b9876964035b5ffa43de5fcf93.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что вряд ли можно говорить о дозированных отставках губернаторов в России, все зависит от развития ситуации и решений самих глав регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> досрочно прекратил полномочия губернатора <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko" target="_blank">Евгения Савченко</a>, возглавлявшего регион с 1993 года. Ранее Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем Буцаева, его кандидатуру на заседании во вторник единогласно утвердила облдума.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "все зависит от развития ситуации, от решений, которые принимают сами руководители регионов"."А что касается ожиданно или неожиданно, то мы таких комментариев не даем. Поступило заявление об отставке", - ответил Песков на вопрос о том, было ли прошение Савченко об отставке неожиданным.
https://ria.ru/20200921/otstavka-1577574288.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577590839_215:0:2946:2048_1400x0_80_0_0_47ffc5e94d04ecda51cc9b7175273c59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений савченко, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле прокомментировали отставку губернатора Белгородской области

12:47 22.09.2020 (обновлено: 13:05 22.09.2020)
1355
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
 Губернатор Белгородской области Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что вряд ли можно говорить о дозированных отставках губернаторов в России, все зависит от развития ситуации и решений самих глав регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года. Ранее Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем Буцаева, его кандидатуру на заседании во вторник единогласно утвердила облдума.

"Во-первых, наверное, говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки, их будет больше или меньше, вряд ли (возможно). Можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорить с большой долей уверенности", - рассказал Песков журналистам, комментируя сообщения о том, что губернаторских отставок в ближайшее время якобы будет мало.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "все зависит от развития ситуации, от решений, которые принимают сами руководители регионов".
"А что касается ожиданно или неожиданно, то мы таких комментариев не даем. Поступило заявление об отставке", - ответил Песков на вопрос о том, было ли прошение Савченко об отставке неожиданным.
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 20:59
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
220081
Обсудить0
Евгений СавченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил закрыть бары и рестораны из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с членами Совфеда
Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский попросил исключить из "Единой России" мэров четырех городов
Крестный путь по улицам Москвы
В католической общине не поддержали обязательную аттестацию духовенства
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области
Здание Государственной думы РФ
Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Евгений Савченко
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора Савченко
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Эксперт рассказал о значении призыва Меркель к реформе Совбеза ООН
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский рассказал, когда США перестанут существовать как государство
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов раскритиковал слова Жириновского о некрополе на Красной площади
Московский Кремль
В Кремле не дочитали публикацию об аргентинских наркотиках
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Власти 22 городов ЕС требуют ужесточения правил аренды жилья для туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния