https://ria.ru/20200922/otstavka-1577593767.html

В Кремле прокомментировали отставку губернатора Белгородской области

В Кремле считают, что вряд ли можно говорить о дозированных отставках губернаторов в России, все зависит от развития ситуации и решений самих глав регионов,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:47

2020-09-22T12:47

2020-09-22T13:05

евгений савченко

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что вряд ли можно говорить о дозированных отставках губернаторов в России, все зависит от развития ситуации и решений самих глав регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> досрочно прекратил полномочия губернатора <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Savchenko" target="_blank">Евгения Савченко</a>, возглавлявшего регион с 1993 года. Ранее Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем Буцаева, его кандидатуру на заседании во вторник единогласно утвердила облдума.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "все зависит от развития ситуации, от решений, которые принимают сами руководители регионов"."А что касается ожиданно или неожиданно, то мы таких комментариев не даем. Поступило заявление об отставке", - ответил Песков на вопрос о том, было ли прошение Савченко об отставке неожиданным.

https://ria.ru/20200921/otstavka-1577574288.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений савченко, дмитрий песков, владимир путин, политика