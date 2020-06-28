Биография Бату Хасикова

Глава республики Калмыкия Бату Сергеевич Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве.
В 2003 году окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета. Продолжил образование в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 2003 по 2008 год служил в милиции (ныне полиция). Имеет звание старшего лейтенанта милиции.
В марте 2008 года был избран депутатом Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия. Являлся членом комитета по делам молодежи и спорта.
С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года – представитель в Совете Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия. С декабря 2012 года по апрель 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, с апреля по сентябрь 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию и культуре.
С июня 2017 года – советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
С 2018 года – член Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта.
20 марта 2019 года Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия.
8 сентября 2019 года Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав 82,57% голосов избирателей. 21 сентября 2019 года он вступил в должность.
С 1991 года занимается боевыми искусствами.
Бату Хасиков – многократный чемпион мира по кикбоксингу, Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия, мастер боевых искусств (РСБИ), лауреат премии "Золотой пояс-2012" в номинации "Самая яркая победа года" (мужчины).
Хасиков является сооснователем промоутерской компании Fight Nights Global.
Женат. Есть дочь и сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников