Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573500150.html
Биография Бату Хасикова
Глава республики Калмыкия Бату Сергеевич Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T02:10
бату хасиков
москва
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_0:203:2922:1847_1400x0_80_0_0_aacaf7b2487eeffd4cd6d445676ef5bc.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_0:203:2922:1847_1400x0_80_0_0_aacaf7b2487eeffd4cd6d445676ef5bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_a798034422ee06da9307136c8a666e76.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_437:0:2485:2048_1400x0_80_0_0_3e81c107ab505b1f7c53cfaf456429e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бату хасиков, москва, справки

Биография Бату Хасикова

02:10 28.06.2020
97
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава республики Калмыкия Бату Сергеевич Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве.
В 2003 году окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета. Продолжил образование в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 2003 по 2008 год служил в милиции (ныне полиция). Имеет звание старшего лейтенанта милиции.
В марте 2008 года был избран депутатом Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия. Являлся членом комитета по делам молодежи и спорта.
С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года – представитель в Совете Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия. С декабря 2012 года по апрель 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, с апреля по сентябрь 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию и культуре.
С июня 2017 года – советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
С 2018 года – член Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта.
20 марта 2019 года Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия.
8 сентября 2019 года Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав 82,57% голосов избирателей. 21 сентября 2019 года он вступил в должность.
Член партии "Единая Россия".
С 1991 года занимается боевыми искусствами.
Бату Хасиков – многократный чемпион мира по кикбоксингу, Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия, мастер боевых искусств (РСБИ), лауреат премии "Золотой пояс-2012" в номинации "Самая яркая победа года" (мужчины).
Хасиков является сооснователем промоутерской компании Fight Nights Global.
Женат. Есть дочь и сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
Бату ХасиковМоскваСправки
Рекомендуем
Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
На здании посольства Британии в Москве появился флаг ЛГБТ
Снимок коронавируса COVID-19
Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Врачи
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
Закрытие предприятий общепита
В Хабаровском крае продлили запрет на работу общепита
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния