Биография Бату Хасикова

В 2003 году окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета. Продолжил образование в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2003 по 2008 год служил в милиции (ныне полиция). Имеет звание старшего лейтенанта милиции.

В марте 2008 года был избран депутатом Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия. Являлся членом комитета по делам молодежи и спорта.

С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года – представитель в Совете Федерации Р Ф от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия. С декабря 2012 года по апрель 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, с апреля по сентябрь 2014 года – член комитета СФ по науке, образованию и культуре.

С июня 2017 года – советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

20 марта 2019 года Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия.

С 1991 года занимается боевыми искусствами.

Бату Хасиков – многократный чемпион мира по кикбоксингу, Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия, мастер боевых искусств (РСБИ), лауреат премии "Золотой пояс-2012" в номинации "Самая яркая победа года" (мужчины).

Хасиков является сооснователем промоутерской компании Fight Nights Global.

Женат. Есть дочь и сын.