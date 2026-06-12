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Путин в День России встретился с участниками СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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16:26 12.06.2026 (обновлено: 17:59 12.06.2026)
Путин в День России встретился с участниками СВО

Путин в День России поблагодарил бойцов СВО за защиту Отечества

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин в День России встретился с бойцами СВО и выразил им благодарность.
  • По его словам, это их день, поскольку именно они защищают Отечество.
  • Он попросил их высказать пожелания, чтобы боевые задачи решались максимально эффективно.
  • Президент подчеркнул важность работы штурмовых подразделений, которые во все времена ставили точку в любом конфликте.
  • Глава государства предложил почтить минутой молчания Героя России Очир-Горяева.
  • Все виды Вооруженных сил стремятся свести к минимуму потери среди штурмовиков, отметил Верховный главнокомандующий.
  • Он заверил, что Минобороны постоянно совершенствует снаряжение, становясь технологичным ведомством.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин в День России встретился с бойцами СВО.
«

"Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами".

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Владимир Путин
президент России
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В начале мероприятия президент прошел по помещению и остановился напротив каждого военнослужащего, чтобы пожать руку.
«
"Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Владимир Путин
президент России
По его словам, участники спецоперации напрямую защищают Отечество, поэтому День России — это их день. Он попросил их высказать пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
«
"Мне интересно узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Владимир Путин
президент России
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Путин также предложил почтить память погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева минутой молчания. О его гибели 5 июня сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНаран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наран Очир-Горяев
«

"Такой светлый был человек, удивительный. Я уже говорил, я честно вам скажу, я когда с ним беседовал, сначала в ходе прямой линии, прямо из Северска он докладывал, а потом уже встретился в Москве и спросил, чем помочь, бытовые вопросы, какие-то проблемы. Знаете, удивительно, настоящий мужчина, понимаете, многодетный отец, между прочим".

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Владимир Путин
президент России
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что старается поддерживать контакт с представителями разных родов войск. При этом важнейшей он назвал задачу, которую решают штурмовики, остальные же стараются работать так, чтобы помочь им свести потери к минимуму.
«
"Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Владимир Путин
президент России
Глава государства выразил надежду, что военнослужащие почувствовали разницу в снаряжении армии по сравнению с тем, что было раньше. Он заверил, что министр обороны Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами модернизации оборудования.
«
"Минобороны становится высокотехнологичным ведомством".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Владимир Путин
президент России
Так, Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом. А ее низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает американским Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники.
Ранее сегодня Путин в Большом Кремлевском дворце наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинНаран Очир-Горяев (Герой России)Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)День России
 
 
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