Путин в День России встретился с участниками СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин в День России встретился с бойцами СВО и выразил им благодарность.
- По его словам, это их день, поскольку именно они защищают Отечество.
- Он попросил их высказать пожелания, чтобы боевые задачи решались максимально эффективно.
- Президент подчеркнул важность работы штурмовых подразделений, которые во все времена ставили точку в любом конфликте.
- Глава государства предложил почтить минутой молчания Героя России Очир-Горяева.
- Все виды Вооруженных сил стремятся свести к минимуму потери среди штурмовиков, отметил Верховный главнокомандующий.
- Он заверил, что Минобороны постоянно совершенствует снаряжение, становясь технологичным ведомством.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин в День России встретился с бойцами СВО.
«
"Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами".
Путин дал совет недружественным странам
Вчера, 17:14
В начале мероприятия президент прошел по помещению и остановился напротив каждого военнослужащего, чтобы пожать руку.
«
"Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно".
По его словам, участники спецоперации напрямую защищают Отечество, поэтому День России — это их день. Он попросил их высказать пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
«
"Мне интересно узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи".
Путин также предложил почтить память погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева минутой молчания. О его гибели 5 июня сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.
Наран Очир-Горяев
«
"Такой светлый был человек, удивительный. Я уже говорил, я честно вам скажу, я когда с ним беседовал, сначала в ходе прямой линии, прямо из Северска он докладывал, а потом уже встретился в Москве и спросил, чем помочь, бытовые вопросы, какие-то проблемы. Знаете, удивительно, настоящий мужчина, понимаете, многодетный отец, между прочим".
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что старается поддерживать контакт с представителями разных родов войск. При этом важнейшей он назвал задачу, которую решают штурмовики, остальные же стараются работать так, чтобы помочь им свести потери к минимуму.
«
"Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи".
Глава государства выразил надежду, что военнослужащие почувствовали разницу в снаряжении армии по сравнению с тем, что было раньше. Он заверил, что министр обороны Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами модернизации оборудования.
«
"Минобороны становится высокотехнологичным ведомством".
Так, Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом. А ее низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает американским Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники.
Ранее сегодня Путин в Большом Кремлевском дворце наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.
Вечность и один день: величие России в ее людях
Вчера, 08:00